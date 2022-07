KSA Dikkebus kwaad door uitstel nieuwe lokalen door stijgende prijzen: “Steeds meer last van ratten”

In een open brief op Facebook klaagt KSA Hallebast aan dat de bouw van hun nieuwe lokalen opnieuw uitgesteld wordt. De jeugdbeweging geeft daarbij een hallucinante lijst aan gebreken aan hun huidige gebouw. “Al tien jaar mogen we niet meer op onze eerste verdieping komen omdat ons gebouw op instorten staat”, klinkt het . Het stadsbestuur wijt het nieuwe uitstel aan de stijgende grondstoffenprijzen.

In de open brief zegt de leiding van KSA Hallebast dat al sinds 2014 een nieuw gebouw beloofd wordt. “Jaren aan een stuk werden afspraken en beloftes gemaakt om ze dan weer uit te stellen of in te trekken. Maar erger nog, jaren aan een stuk gaat ons gebouw er steeds verder op achteruit. Maandag 11 juli was onze dag, de dag na ons kamp, de dag waarop we eindelijk zouden beginnen aan de verhuis. De dag waar leiders, oud-leiders, ouders, kinderen en sympathisanten al jaren naar uitkeken. De dag waarop dit weer niet is doorgegaan omdat Stad Ieper budget te kort heeft”, klinkt het.

Gebouw op instorten

Wat volgt is een hallucinante lijst aan gebreken. “Al tien jaar mogen we niet meer op onze eerste verdieping komen omdat ons gebouw op instorten staat, de tijd dat we nog op zolder of in de kelder mochten kunnen velen van ons zich zelf niet meer herinneren”, zeggen de leiders. “In 2015 is onze brandweerkazerne afgebrand door een kortsluiting in de elektriciteitskast. Dit betekende een verlies van opbergruimte, maar vooral het einde van een locatie om binnen activiteit te geven. De verontwaardiging die we soms van andere jeugdbewegingen horen wanneer we zeggen dat wij nooit binnen activiteit geven, is enorm. Of het nu regent, hagelt of sneeuwt, er is niks aan te doen, we moeten buiten blijven.”

Geen verwarming

“De vergaderingen in de winter worden gehouden met dikke truien en dekens, want al jaren werkt er geen enkele verwarming meer. Ons materiaal wordt wak en gaat stuk doordat het binnen regent. Heel wat muren bevatten vochtvlekken of zijn al jaren aan het schimmelen. Goeie beveiliging is er niet, we hebben periodes gehad waarin er wekelijks werd ingebroken. Ingeslagen ruiten worden vervangen door een beetje plastic of een stuk hout.”

“Overal in het gebouw vallen er brokken uit de muren, zitten er gaten, scheuren en inzakkingen. Onlangs zakte de vensterbank ook in, zomaar… Stromend water hebben we niet. Of ja toch wel, één kraantje waar er water uitkomt. IJskoud water, de kraan lekt en hangt bovendien net boven een stopcontact. De oplossing? Een bak eronder zetten zodat heel het lokaal niet nat is en water opwarmen in de waterkoker.”

Ratten

“Alsof dit alles nog niet erg genoeg is, hebben we steeds meer en meer last van ratten. De garagepoort, waar ze binnenkomen, is kapot dus moet dichtgehouden worden met een touw. Elke week geraken ze dieper in het gebouw. Een klein foutje door de kast open te laten of een doos met eten niet goed dicht te doen, en heel de keuken ligt vol met uitwerpselen, urine en rond getrappeld eten. Jutezakken, zeilen en paranetten zitten vol gaten omdat de ratten hun werk hebben gedaan.”

Moed in de schoenen

“We zijn een goeie bende, doen dit alles vrijwillig en doen dit enorm graag, maar de moed begint ons in de schoenen te zakken. We willen op niemand de schuld steken, niet met de vinger wijzen, maar gewoon tonen hoe de situatie er voor ons (al jaren) uitziet. We hebben besloten deze open brief te schrijven in de hoop dat er eindelijk een oplossing/einde komt aan deze uitzichtloze situatie. Als een noodkreet om alle volgende generaties het beste te kunnen geven en te kunnen blijven bestaan als jeugdbeweging. Bij deze is Stad Ieper ook uitgenodigd om zelf eens te komen kijken naar onze gebouwen”, besluit de leiding.

Nieuw ontmoetingscentrum

De nieuwe lokalen van KSA Hallebast zouden ondergebracht worden in een gloednieuw ontmoetingscentrum. In april vorig jaar werden de plannen uit de doeken gedaan, maar sindsdien is er amper iets gebeurd. Op de jongste gemeenteraad kaartte Stephaan De Roo (CD&V) het uitstel al eens aan.

“Op 30 juni was er overleg naar aanleiding van de kostenprijsraming voor het project die substantieel hoger uitvalt dan oorspronkelijk geraamd omwille van de snel stijgende kosten voor materialen op korte termijn. De redenen zijn bekend”, reageerde schepen van Openbare Werken Ives Goudeseune (Vooruit). “Het project wordt in al zijn facetten onderzocht op mogelijke kostenbesparende ingrepen. Er wordt begin september een nieuwe kostenraming verwacht van de architect op basis van de geformuleerde voorstellen vanuit het overleg. Daarna worden verschillende scenario’s tegen het licht gehouden om te komen tot een betaalbare oplossing. Een definitieve beslissing wordt verwacht begin november.”

Alternatieve maatregelen on hold

“De alternatieve tussentijdse maatregelen om tijdens de bouwfase tegemoet te komen aan de infrastructuurnoden van de Harmonie en de KSA – respectievelijk een bergruimte in het huidige OC waar nu het podium staat en alternatieve bergruimte voor KSA op alternatieve locatie – staan eveneens on hold.”

Bandweerloods

Dat de brandweerloods werd gesloopt schreef Goudeseune op het conto van het vorige bestuur. “De afbraak van de brandweerloods was het eerste gegunde perceel binnen het vorige ontwerp van het nieuwe OC Dikkebus dat omwille van de beslissing van de raad voor vergunningsbetwistingen werd stilgelegd. De gemeenteraad van 5 november 2018 gaf goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 19 november 2018 om de plaatsingsprocedure te starten en de lijst van de aan te schrijven ondernemers uit te nodigen. De gunning van deze opdracht werd genomen door het college van burgemeester en schepenen op 25 maart 2019. Dat deze loods nu werd afgebroken terwijl de jeugd ze nog kon gebruiken zoals je zelf zegt lijkt me dus wel een hele straffe uitspraak! Een zeer slechte poging om de huidige meerderheid de zwarte piet toe te schuiven terwijl je zelf de beslissing nam”, klonk het geagiteerd bij schepen Goudeseune.