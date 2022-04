Junior Argonauts ontwerpen computerspellen op kamp in Wevelgem: “Later wil ik zelf games maken”

Een vakantie lang alleen maar bezig zijn met computergames: een gekend fenomeen tot ergernis van vele ouders. Het kan ook anders. De junior Argonauts laten kinderen dat doen in een klaslokaal waar ze bovendien hun creativiteit de vrije loop kunnen laten en zélf hun eigen spel ontwerpen en programmeren.

Vijf dagen lang werden twintig jongeren ondergedompeld in de wereld van het gamen. Plaats van afspraak was het Wevelgems Big Bang Wetenschapsbad. Iedere dag van 8.30 tot 16 uur leerden ze wat er allemaal bij komt kijken.

Te beginnen met het opstellen van een business plan, om vervolgens een boeiend scenario te schrijven over hoe hun game er zou kunnen uitzien. Natuurlijk gevolgd door het programmeren zodat ze hun scenario in ‘real life’ aan ouders en vrienden konden tonen.

Deathrun Duck

De jongeren tussen 10 en 12 jaar, voornamelijk jongens, waren super gemotiveerd. Zomaar een week paasvakantie inwisselen om een week lang in een klaslokaal door te brengen, dat doe je niet zomaar. Voor sommigen was het na vijf dagen duidelijk: “Gamen is heel prettig, maar programmeren is niets voor mij!”. Voor anderen was het dan weer “het beste kamp ever!”.

Tot die laatste groep behoort Broos Boccoh (10), hij was over de hele lijn enthousiast. “Ik speel zelf toch zowat twee uur per dag games”, vertelt Broos. “Vijf dagen les is zeker niet te lang, je krijgt niet zo vaak de kans om zelf games te maken. Later wil ik in de game-industrie werken, zelf games maken. Met Daan, Mories en Liam maakten we deze week het spel ‘Deathrun Duck’. In het spel moet je met een kopvoeter een parcours afleggen en de hindernissen ontwijken.”

Broos buigt zich hierna weer over de computer om de laatste foutjes uit zijn game te halen, iedere minuut telt om de game speelklaar te krijgen.

Hangar K

Dit project wordt aangeboden door Junior Argonauts, een non-profit organisatie die jongeren helpt op hun zoektocht wat ze zelf leuk vinden. Begeleiders in dit kamp waren Juan en Joachim. Voor Juan Rombouts was het ook een vuurdoop, geeft hij toe.

“Voor ze hier kwamen, hadden de kinderen allemaal interesse in games, ook wij zijn gamefanaten. Het bezoek aan Hangar K in Kortrijk was zowel voor de jongeren als voor ons een hele belevenis. Dankzij het programma ‘Scratch’ was het voor elke deelnemer mogelijk een volledig eindproduct aan te leveren. De creativiteit van de jongeren deed de rest.”

Het moment suprême was vrijdagnamiddag, toen de jongeren onder massale belangstelling van hun familie hun games mochten presenteren. Maar het was toch nog sleutelen tot de laatste minuut.

(SL)