Geslaagde speelgoedinzameling bij KWB

Niets dan gelukkige gezichten, naar aanleiding van de inzamelactie door de Ardooise KWB van speelgoed voor de kinderen in gezinnen die het minder breed hebben. ‘Voor ieder kind een Sint’ was de oproep waarmee nog bruikbaar speelgoed een tweede leven kreeg.

Secretaris Koen Claus: “Deze solidariteitsactie is typisch in de werking van de KWB. We ondersteunen daadwerkelijk kansarme gezinnen. Die zijn er helaas ook nog bij ons te vinden. We recupereren ook speelgoed dat nog bruikbaar is en anders misschien wel op de afvalberg terechtkomt. Ook de kinderen en ouders die speelgoed kwamen inleveren toonden zich gelukkig. Speelgoed dat nog bruikbaar is, krijgt hier een tweede, maar vooral een nuttig leven bij kinderen waar de Sint wel eens voorbij durft te gaan. Maar ook de Sint is gelukkig, en met hem de mensen van het Sint-Martenshuis. Samen met een instelling uit Roeselare zorgen zij ervoor dat het verzamelde speelgoed op de plaats terechtkomt waar het hoort te zijn. En nog het meest gelukkig zijn de gezinnen waar de kinderen toch een mooie Sinterklaas te wachten staat. Want zei de Sint nu weer niet dat er geen stoute kinderen zijn?”

Op de foto staan Koen Claus, Luc Allaert, Ronny Vanhaecke en Dirk Vanbelle van de KWB met het ingezamelde speelgoed. (foto JM)