Achthonderd West-Vlaamse KSA’ers trekken naar Lourdes

Het Ter Beursplein in Izegem was zaterdagmiddag de verzamelplaats voor ruim achthonderd KSA-leden uit heel West-Vlaanderen. Ze vertrokken er voor een reis naar bedevaartsoord Lourdes.

Met een verwelkoming en korte viering in de Heilige-Familiekerk op de Bosmolens in Izegem ging de vierjaarlijkse reis, die door corona al twee keer was uitgesteld, officieel van start. De organisatie was in handen van KSA Noordzeegouw

“Het Lourdeskamp is meer dan een reis naar een bedevaartsoord’, aldus Gouwproost Bart Lagrange. ‘Het is allereerst en vooral een geweldig tentenkamp vol spel, sfeer en vriendschap. Op verschillende momenten nemen we wel de tijd voor een katholiek moment. Zo neemt KSA deel aan de kaarsjesprocessie, is er een viering aan de grot met het neerleggen van de ingezamelde intenties en is er nog een verzoenings- en slotviering. Een bijzonder moment voor velen is de wacht aan de grot. Vanaf onze aankomst in Lourdes tot aan het vertrek wordt met twee KSA’ers telkens een half uur wacht gehouden met de vlag van KSA Noordzeegouw.’

Het Lourdeskamp is een echte traditie in KSA Noordzeegouw, al sinds 1964 wordt het kamp aan de voet van de Pyreneeën georganiseerd. Gouwleider Xavier getuigt: ‘Haast elke KSA’er van Noordzeegouw wil het legendarische Lourdeskamp eens meegemaakt hebben. Velen hebben slechts eenmaal de kans in hun KSA-carrière om dat te doen omdat het maar om de vier jaar plaatsvindt. Toch zijn de sfeer en de verhalen rond het Lourdeskamp sterk genoeg om telkens een nieuwe generatie KSA’ers te overtuigen om deel te nemen. Terecht, want het kamp is een unieke beleving door de sfeer, de locatie, de zingeving en de vriendschap tussen alle KSA’ers aanwezig. (vadu)