Jeroen opent zomerbar ‘den Hangaar’ in eigen loods

In Woesten opent Jeroen Van Brabant vanaf zaterdag 24 juni zijn zomerbar ‘den Hangaar’. “Bedoeling om dit jaarlijks te doen en eventueel nog uit te breiden”, vertelt Jeroen.

“Sinds september werk ik in het onderwijs en doe daarnaast nog elektriciteitswerken in bijberoep. Omdat ik bijna twee maanden thuis ben, was ik op zoek naar iets om mij nuttig bezig te houden, en omdat ik een loods en een grote tuin ter beschikking heb, leek een zomerbar ideaal”, zegt Jeroen Van Brabant (32) uit Woesten. Hij werkt als technisch coördinator van de scholengroep KBRP in Poperinge.

“Het is het eerste jaar dat ik de zomerbar open doe, maar het is de bedoeling om dit jaarlijks te doen en eventueel nog uit te breiden. De naam komt uiteraard van het feit dat de bar in een hangaar – kleine loods – is. “Grotendeels kijk ik zelf voor alles van de zomerbar. Ik krijg hulp van mijn ouders, zowel voor het opzetten als voor de bediening. Ik ben ook nog op zoek naar een jobstudent en er zijn verschillende mensen die ik kan contacteren om te komen helpen als flexi-job.”

Cocktails en mocktails

“Iedereen is welkom in de zomerbar. Zowel gezinnen met kinderen, er is een speeltoestel, kubbs, trampoline. Maar ook jongeren en ouderen zijn welkom. ‘s Avonds kan er wel eens een feestje gehouden worden. Niet elke dag natuurlijk, ik wil graag mijn buren te vriend houden”, lacht Jeroen. “Mijn grote troeven in de zomerbar zijn: cocktails en mocktails. Er is ook ruim plaats binnen en buiten, het is kindvriendelijk, er is een aangename sfeer en leuke muziek aangepast aan het publiek.”

De zomerbar ‘den Hangaar’ vind je in de Poperingestraat 79 in Woesten. Het openingsweekend is op zaterdag 24 en zondag 25 juni, open vanaf 10.30 uur. “Zaterdag is er een optreden van de Kemels om 18 uur en zondag staat een optreden van Pancrase station crew om 16 uur op het programma. Er zijn dan ook burgers en worsten te verkrijgen. Tijdens juli en augustus is de bar telkens open van donderdag tot en met zondag vanaf 10.30 uur. Ik voorzie ook nog acties en evenementen tijdens de zomer. Die kun je volgen op de pagina op de Faccebookpagina.”