James Ensorgalerij wil gezelligste winkelstraat van Oostende zijn

Na een paar moeilijke jaren lijkt de James Ensorgalerij – in de volksmond beter bekend als de ‘Glazenstraat’ – weer helemaal rechtgekrabbeld. De leegstand is zo goed als weggewerkt, tal van nieuwe handelszaken openden er de deuren en de handelaars zijn ambitieus. Ze slaan de handen in elkaar om van de galerij de meest gezellige winkelstraat in Oostende te maken.

Zo’n overdekte winkelstraat zie je ook in rote steden als Brussel en Parijs. De Ensorgalerij dateert uit 1892, dezelfde periode als die andere bekende straten in wereldsteden. De Glazenstraat, zoals de galerij in de volksmond genoemd wordt, draaide op volle toeren, tot enkele jaren geleden. De ene na de andere zaak verliet de galerij, met heel wat leegstand tot gevolg.

Tot vandaag. Op twee kleine panden na zijn alle winkels weer ingevuld. Cédric Decaestecker (41) is samen met zijn partner Lindsay Van der Veken zaakvoerder van The Skin Company, een zaak die gespecialiseerd is in huidproducten voor mannen en vrouwen en een eigen skinkliniek heeft. “Rond deze tijd vorig jaar baatten wij een pop-upzaak uit in de Madridstraat”, vertelt hij. “Het was nooit de bedoeling om iets vast te openen, maar de reacties waren zodanig positief en goed, dat we dachten: deze dynamiek willen we niet loslaten.”

We twijfelden

Cédric en Lindsay gingen op zoek naar een pand in het centrum van Oostende en kwamen uit op de James Ensorgalerij. “We vonden dit meteen een heel toffe locatie”, gaat hij verder. “Maar we botsten ook al snel op het feit dat er zoveel leegstond. We twijfelden dus. En iedereen die we vroegen, zei: niet doen. Als reden haalde men de leegstand aan, het feit dat de retailsector het moeilijk heeft… Maar we voelden aan dat wij een niche hadden gevonden, en we waren ervan overtuigd dat we hier veel bij te brengen hebben. Uiteindelijk hebben we de knoop doorgehakt en besloten om er toch voor te gaan.”

Cédric Decaestecker en Lindsay Van der Veken van The Skin Company. © Peter MAENHOUDT

The Skin Company opende de deuren in juni. In totaal zullen er in 2021 vier nieuwe zaken zijn bijgekomen. In 2022 openen Tom Labens en Michel Declercq er hun horecazaak James’ Comptoir. “Samen met de zaakvoerder van Hulpiau, die hier al jaren een zaak uitbaat, ben ik gestart met het uitwerken van een concept”, zegt Cédric. “We willen dat de James Ensorgalerij een echte, eigen identiteit heeft. Een website, een logo… Dat zit er allemaal aan te komen. We zijn van plan om ook van alles te organiseren. Waarom geen kerstmarktje volgend jaar? Of een toffe opendeurdag? Er zijn zoveel mogelijkheden. Dit is ook een unieke plek. Er zijn hier geen ketens, heb zijn allemaal zelfstandigen, waar de uitbaters nog zelf in hun zaak staan. Die persoonlijk aanpak is een enorme troef.”

“De Ensorgalerij heeft soms nog een wat verkeerde perceptie. Dat er veel leegstand is, was een paar jaar geleden misschien zo, maar vandaag zeker niet meer. Toch lijken mensen dat te vergeten. Ik nodig dus iedereen uit om eens langs te komen (lacht).”

Mooiste van Oostende

Steven Huyghe is een van de anciens van de James Ensorgalerij. Hij baat al twaalf jaar zijn zaak ‘De Kunstkamer’ uit, een antiekwinkel gespecialiseerd in art nouveau en art deco. “Ik ben heel blij dat de straat een heropleving kent”, zegt hij. “Zelf koos ik al die jaren geleden voor de James Ensorgalerij omdat het een mooie winkelstraat is, niet zo druk als de Kapellestraat. Een Adolf Buylstraat is bovendien niet meer te betalen qua huurprijzen. En het is hier ook gewoon de mooiste winkelstraat van Oostende. ik hou van het monumentale, de koepel. Waarom ben ik gebleven? Omdat ik al altijd geloof in hoe het vandaag is (lacht). Nu is het uitkijken naar de komst van de nieuwe horecazaak.”

Iets verderop in de galerij vinden we De Pottery. De winkel is nog maar sinds begin december open en is daarmee de jongste aanwinst. Eveline Outtier (44) uit Beernem is de uitbaatster: “Het is eigenlijk door corona dat ik hier, heel toevallig, beland ben”, vertelt ze. “Ik heb al lang mijn atelier in Beernem en deed deze zomer een pop-upzaak in de Christinastraat. Waarom Oostende? Goh, ik vind het al altijd een toffe stad. Er wordt veel ingezet op kunst en cultuur en het leeft hier heel erg, vind ik.”

“Het was eigenlijk nooit de bedoeling om een fysieke winkel te openen, maar dit pand heeft me overtuigd. Eind november tekenden we de papieren en sinds 4 december zijn we open.” In De Pottery kan je terecht voor de handgemaakte keramiek van Eveline. “Op termijn zal ik dat aanbod nog uitbreiden met tal van Belgische makers. Er komen ook workshops.”

Iets magisch

“Tot nu toe is het heel positief geweest”, vertelt Eveline over de eerste weken. “Ik had nooit durven dromen van een winkel, maar soms moet je durven springen. En de locatie? Ik vind dit een prachtig gebouw. Het heeft iets magisch, alsof je in een sprookje zit. In Oostende voelt het ook altijd aan als een beetje vakantie. En het allerbeste? Hoeveel straten kunnen zeggen dat de rode loper uitgerold ligt voor hen? Letterlijk voor mijn neus, speciaal voor mij. Fantastisch, toch (lacht).”