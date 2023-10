Jagershof in Sint-Lodewijk is verkozen tot ‘Beste Buurt van Vlaanderen’: “We vormen een hechte buurt”

Het Jagershof, de nieuwe verkaveling in het centrum van Sint-Lodewijk bij Deerlijk, werd zopas verkozen tot ‘Beste Buurt van Vlaanderen’. “We zijn hier meer vrienden dan buren”, glundert bewoner Kim Mervillie. “Lief en leed worden hier samen gedeeld.”

Met de actie ‘Goeiemorgen Morgen’ ging Radio 2 de afgelopen weken op zoek naar de ‘Beste Buurt van Vlaanderen’. Zeg maar een plaats waar mensen zich echt thuis voelen. Meer dan 300 buurten schreven zich in. Het Jagershof schoot uiteindelijk de hoofdvogel af en krijgt op donderdag 5 oktober het Beste Buurtfeest met een live-uitzending van het programma ‘Goeiemorgen Morgen!’ en een mini-optreden van Bart Kaëll. Het goede nieuws werd dinsdagmorgen bekendgemaakt onder begeleiding van de fanfare.

Het Jagershof is een nieuwe wijk in het centrum van Sint-Lodewijk. Een nieuwbouwwijk met witgrijze huizen en een centraal gelegen speelplein. “Onze wijk is nog pril van leeftijd”, verduidelijkt Kim Mervillie. “We zijn hier ooit begonnen met twee gezinnen, maar zitten nu al aan de kaap van 35. Op korte tijd zijn we hier enorm naar elkaar toegegroeid en een hechte bende geworden. Tof of minder tof, van leuke feestjes tot verdriet, we delen het eigenlijk allemaal.”

Actieve buurt

Het Jagershof is een actieve buurt en heeft een eigen wandelclub. “Hoe het allemaal begonnen is? Wel, op een warme zondagnamiddag zijn mijn buurman Orlando en ik beginnen wandelen en zo zijn de ‘Sellewietis’ ontstaan. We komen elke dinsdag bijeen om 5 à 6 kilometer te stappen. Het is al langer dan vandaag geweten dat het goed is voor lichaam en geest. Wandelen laat toe om een babbeltje te slaan over dagdagelijkse aangelegenheden en verzuchtingen.”

“Ook de kinderen van het Jagershof kunnen goed met elkaar opschieten en weten elkaar te vinden. Elke zondagochtend staat er een ‘kidsrun’ op het programma. Het begon met een sportieve mama die de kinderen mee op sleeptouw nam door samen te gaan lopen. Ondertussen hebben zich ook al verscheidene volwassenen bij de groep aangesloten voor een ‘Start to Run’. Andere geïnteresseerden mogen zich altijd melden.”

‘Porschke’

‘Porschke’ is de mascotte van de buurt. “Het is helemaal geen Porsche, maar een oude Ford Fiesta. Elk jaar is het een spannende bedoening of de auto de keuring zal overleven. We supporteren met de hele buurt mee. Er wordt zelfs nu en dan een bloemetje onder de ruitenwisser gestopt. Als hij ooit wordt afgekeurd, gaat de hele buurt in rouw zijn en gaan we Porschke allemaal samen ten grave dragen… We beleven ons jaarlijks hoogtepunt tijdens de Halloweenperiode. Alle huizen krijgen dan een passende versiering, de kinderen gaan van deur tot deur en krijgen overal snoepjes. Maar nu donderdag 5 oktober hebben we uiteraard eerst ons Grootste Buurfeest. Ik zal snel verlof aanvragen zodat ik alles kan meemaken,”, besluit Kim Mervillie.