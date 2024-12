Jack (68) verzamelt en verkoopt champagnecapsules: “Al ruim 70.000 stuks in mijn collectie”

In deze tijd van het jaar knallen de champagnekurken vaak en vloeien de bubbels rijkelijk, maar voor Jack Lagast (68) uit Izegem zijn de capsules rond die kurk nog veel belangrijker dan het drinken van een glaasje bubbels. Wat ooit begon als een collectie die hij overnam van zijn moeder is uitgegroeid tot de grootste verzameling champagnecapsules in ons land. Met Capsulejack runt hij ook een zaak die ze verkoopt.

Breekt de eindejaarsperiode aan, dan knijpt Jack er met zijn vriendin even tussenuit naar het warmere Thailand. Tegen dan zit het gros van zijn werk er al op, want in aanloop naar die drukke feestweken krijgt hij heel wat bestellingen binnen. Wij kunnen hem nog even treffen in die drukte, vanuit zijn zaak Capsulejack in de Stationsstraat in Izegem. Orders lopen binnen via mail of sociale media, terwijl Jack het ene na het andere telefoontje beantwoordt.

“Ik heb net nog een mooie bestelling voor ex-voetballer Raoul Lambert, boegbeeld van Club Brugge, klaargezet, met capsules waar zijn beeltenis op prijkt”, glundert Jack. “Een ideaal relatiegeschenk voor de feestdagen, maar ook doorheen het jaar krijg ik veel orders. “Ik werk samen met zes verschillende champagneboeren”, legt hij uit. “Zij bezorgen me de drank en ik zorg voor gepersonaliseerde champagnecapsules voor mijn klanten”, zegt hij. “Ik sta in voor het ontwerp en laat de capsules dan vervaardigen. De afspraak is dat je minstens zestig flessen bestelt. Ik laat dan wel 240 in plaats van 60 capsules maken. Zo heb ik er zelf nog 180 over om te ruilen of verkopen. Op die manier heb ik al ruim 70.000 capsules in mijn collectie en er komen er nog wekelijks bij.”

Verzamelgekte

Het resultaat is een collectie om trots op te zijn: één van de grootste van ons land. Fysiek manifesteert zich dat iets minder fotogeniek, maar wel praktisch. De muren van Jacks bureau staan vol kasten met een handig opbergsysteem. “Daardoor kan ik een specifieke capsule in een handomdraai terugvinden”, vertelt hij. “Ik ga geregeld naar ruilbeurzen, maar daarnaast kan je mijn collectie ook bekijken op de allcaps.eu, waar ik na twee Fransen de grootste verzamelaar ben. Het is eigenlijk een beetje gek: sommigen smijten die capsules achteloos weg, maar er bestaat een heuse verzamelgekte rond. De horeca gaat er overigens graag in mee: bestellen zij hun eigen champagne met bijhorende capsule, dan komen verzamelaars speciaal daarvoor eten in het zaak. Is het eten goed, dan blijven ze langskomen en was die capsule een aangename eerste kennismaking. Zonder dat hebbeding gingen ze in de eerste plaats misschien nooit in dat restaurant beland zijn.”

En zeggen dat Jack eerst een heel andere roeping had. Weg van de glamour die champagne oproept. “Ik ben van Heist afkomstig en heb in mijn jonge jaren eerst in de visserijschool gezeten voor ik zelf mee ben gaan varen”, zegt hij. “Ik ging twee weken de zee op met mijn nonkels en was ook actief als machinist en kok aan boord. Zelf een boot kopen is nooit gelukt, maar ik wilde wel zelfstandig zijn. Daardoor ben ik in de horeca gerold en heb ik onder andere restaurant Tramway en het Boerenhof in Heist gerund. Later runde ik ook nog een verhuisbedrijfje en kwam ik bij het opkopen van inboedels al eens zo’n capsules tegen, tot mijn moeder haar collectie champagnecapsules – goed voor 3.000 stuks – wilde wegdoen. Ik heb dat toen kunnen verhinderen en heb dat als hobby overgenomen, maar doorheen de jaren is het tot mijn beroep uitgegroeid. Ik ben die capsules gaan personaliseren en nu zijn restaurants, bedrijven, hotels en verenigingen mijn grootste klanten. Naast de capsule kunnen we overigens ook het etiket personaliseren. Je kan het zo gek niet bedenken of het wordt op een capsule gedrukt. Deze zomer hadden we bijvoorbeeld nog een succesvolle actie met de Duck Race van de Rotaryclub, waarbij eendjes op capsules voor een chamchampagneverkoop werden gedrukt.

Gelukkig

Of Jack ook zelf een favoriete capsule heeft? “Niet echt, maar het verzamelen, verkopen en ruilen op zich maakt me wel gelukkig. Ik ga er niet stinkend rijk van worden of er een blitse wagen mee kunnen kopen, maar dat deert me niet. Ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken en ben als enige in België professioneel met capsules bezig. Dat heeft voor mij veel meer waarde”, besluit hij.