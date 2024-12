Antoon (56) hangt muren vol met waardevolle capsules van champagneflessen: “Gooi ze niet zomaar weg, breng ze binnen”

Laat de champagne maar knallen, maar hou de capsules: ze zijn welgekomen bij Antoon Matthys (56) uit Ieper. In 12 jaar verzamelde de bloemist er meer dan 41.300, maar “de drang” blijft. “Elk ulletje is een collector’s item voor mij.”

Van presidenten als Obama tot standjes uit de Kamasutra: wie dicht genoeg kijkt, ontdekt een wereld vol personen, figuren en symbolen op de muren van het herenhuis van Antoon Matthys (56). Het gaat om afbeeldingen die tot in het kleinste detail zijn afgewerkt op capsules van geopende champagneflessen. Sommige zijn zelfs met de hand geschilderd. Antoon kaderde ze netjes in en hing ze uit in de traphal en gangen. Meer dan 41.300 heeft hij er intussen en ze passen al lang niet meer allemaal binnen de contouren van zijn muren.

“Ik heb geen muren meer over”, vertelt Antoon. “Ik beperk het tentoonstellen van mijn collectie tot mijn muren in de schaduw: zonlicht kan de kleuren aantasten van de afbeeldingen op de capsules. In de woonkamer bewaar ik de rest van de capsules in houten bakken, die ik kocht voor mijn collectie.”

41.395 capsules

Eén klant en toeval deden bij de Ieperse bloemist de passie ontstaan voor het verzamelen van champagnecapsules. “Een stadsgenoot die uitweek naar Spanje en intussen overleed, stapte eens de winkel binnen en merkte een fles champagne op die we zouden decoreren in een bloemstuk als cadeau. ‘Ik ben benieuwd welke capsule erop zit’, vroeg hij.” Antoon kreeg de microbe te pakken. Twaalf jaar later heeft hij een collectie van 41.395 stuks, geteld tot op de capsule dankzij AllCaps, een online programma voor verzamelaars.

“Ik heb de brandverzekering laten bijstellen om mijn collectie in te calculeren”

“Ik gebruik het programma voor de inventarisatie en het beheer van mijn collectie, en om te ruilen met andere verzamelaars. Op een ruilmarkt heb je een bewaker nodig voor je eigen capsules voordat je zelf kan rondkijken.” Elke capsule krijgt een puntenscore onder verzamelaars. “Op basis van de punten wordt serieus onderhandeld voor de best mogelijke ruil.” Antoon haalt een capsule uit een klok, die aan de muur hangt. “Deze is 270 punten waard. Een madammetje stak deze capsule binnen, die op de kurk bleef. Het moet een hele oude fles geweest zijn uit een gekend champagnehuis. Daarvoor moet je je portefeuille bovenhalen. Zij heeft de echte waarde nooit gekend, voor haar was het ‘een ulletje’. Ik heb intussen de brandverzekering laten bijstellen om mijn collectie in te calculeren.”

Niet voor het geld

Geld is nooit een drijfveer voor Antoon. “Echt rijk word je er niet van, het is in de eerste plaats een passie. Ik ben geen tv-kijker of ‘uitgaander’, dit is mijn enige hobby. De nieuwste smartphone of modetrends zijn niet aan mij besteed. Ik ben al lang content met een bak van een gsm en een oude bermuda. Capsules zoeken en ruilen in binnen- en buitenland via AllCaps, daar ben ik elke avond zeker een uur mee bezig. Recent kwamen 68 stuks binnen met de post. Dat moét de dag zelf nog in mijn computer en in de bakken, anders kan ik niet slapen. Het is een drang.”

In z’n congé gaat de bloemist de boer op. “Met mijn partner ga ik graag naar het zuiden van Frankrijk en op de terugweg houden we halt bij champagneboeren. In die streek kan ik wel vroeg opstaan (lacht). Op een plaatselijke rommelmarkt vind je soms hele hopen. Ik leef me dan uit tot mijn geld op is. Ik had er eens 1.500 mee naar huis.”

Oproep

Bij dergelijke aantallen kan sprake zijn van dezelfde exemplaren. Volgens AllCaps telt de collectie van Antoon 2.649 ‘dubbels’. “Dat geeft niet: ik kan ze gebruiken om te ruilen of beginnende verzamelaars een plezier doen. Let wel: sommige lijken identiek, maar zijn het niet. Verschillen kunnen erg miniem zijn, zoals een extra krulletje aan een letter. Daarom heb ik een vergrootglas om de capsules te bestuderen.” De bloemist heeft nog een verlanglijstje van 1.424 capsules en gebruikt z’n winkel als verzamelpunt. Aan de toonbank hangen blaadjes uit. ‘Beste klant, ik verzamel champagnecapsules. Help jij mij?’

“Wanneer wij vroeger een fles opendeden, gooiden we ook alles weg. Daarom mijn oproep, want élk ulletje is een collector’s item voor mij. Eender welke champagnecapsule maakt me zo blij als een klein kind met snoep. Ze mogen binnengebracht worden in de winkel of in de bus na sluiting. Wees voorzichtig, zodat er geen krasjes of deukjes in de capsules ontstaan. Steek er gerust een briefje bij met je gegevens. Dan kan ik je bedanken. Ik zal het verzamelen nooit beu worden, het werd mijn leven. Ik zit nu boven de kaap van 40.000, als een zelfstandig bloemist met erg weinig tijd. Ik vraag me wel eens af hoeveel het er worden in mijn pensioenjaren.” (TP)