Jaar na zijn overlijden verwacht Madam Bakster kindje van haar man Kobe

Een jaar na het overlijden van haar man Kobe verwacht Laura Verhulst (29), beter bekend als Madam Bakster, een eerste kindje dankzij een fertiliteitsbehandeling. Dat vertelt ze in Flair, waarvoor ze columniste is.

Laura Verhulst verloor op 3 december 2021 haar man Kobe Jackxsens aan kanker. Toch wilde Laura, het gezicht achter de populaire guiltfree bakery Madam Bakster in Gent, hun kinderwens nog in vervulling laten gaan. Daarvoor doorliep ze een fertiliteitstraject. Ze was ook een van de voortrekkers om de wettelijke termijn van twee naar tien jaar uit te breiden.

13 weken

Nu laat de columniste in Flair weten een succesvolle zwangerschapstest afgelegd te hebben. Ze is nu 13 weken zwanger. “Op voorhand kan je niet echt inschatten hoe je gaat reageren als dat streepje plotseling kleurt, maar ik voel een nieuwe dimensie van geluk en een ongelofelijke omarming van alles wat zal volgen”, klinkt het. “Interne rust is het gevoel dat sindsdien overheerst. Er is een druk van mijn schouders gevallen.”

Alleenstaande mama

“In de eerste plaats word ik een alleenstaande mama”, vertelt ze verder over het verlies van haar man Kobe. “Ik heb lang nagedacht of ik dat wilde, want makkelijk wordt het niet en Kobe zal er niet zijn om die weg lichter te maken. Bovendien wil ik niet alles in mijn leven en dat van ons kind in het teken van Kobes overlijden zetten. Dat zou Kobe ook niet gewild hebben. Laat ons kind in de eerste plaats gewoon kind zijn, al ben ik wel heel trots dat ik mooie verhalen ga kunnen vertellen over de biologische papa als die vragen komen.”