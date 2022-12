Laura Verhulst haalt slag thuis: binnenkort tien jaar tijd om zwanger te worden van overleden partner?

Madam Bakster, oftewel Laura Verhulst (29), kondigde kort na het overlijden van haar man Kobe aan dat ze van plan was om toch nog hun kinderwens te vervullen. Gemakkelijk zou dat traject echter niet worden, want volgens een verouderde wet zouden Kobes zaadcellen, die ze lieten invriezen na zijn kankerdiagnose, twee jaar na zijn dood onherroepelijk vernietigd worden. Daar lijkt nu eindelijk toch verandering in te komen.

Als kersvers Flaircolumniste communiceerde Laura heel openlijk over de tijdsdruk waarmee ze te maken had. Middenin haar rouwproces werd ze verplicht om heel snel belangrijke keuzes te maken om mama te kunnen worden van een kind die ook het DNA van Kobe deelt. Het magazine lanceerde samen met Laura de de hashtag #babyzonderdeadline. Vanuit verschillende hoeken kwamen er steunbetuigingen en verhalen van mensen die in hetzelfde schuitje zaten. Het bleef niet bij een socialemediatrend, want minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke kondigde donderdagmorgen namelijk aan dat er een wetsvoorstel op tafel ligt om het termijn op te trekken van twee naar tien jaar. Indien het voorstel wordt goedgekeurd, krijgt Laura dan toch die ademruimte waar zij, en ongetwijfeld nog vele anderen, zo hard naar verlangt.