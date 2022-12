Iron Man in Harelbeke voor Trappen tegen Kanker in 2023

Op zaterdag 1 juli 2023 wil Michaël Vannieuwenhuyze een volledige triatlon afwerken met start en aankomst in Harelbeke. Hij hoopt 20.000 neuro in te zamelen voor Trappen tegen Kanker. Er is ook een Iron Run.

Een Iron Man in Harelbeke is een idee dat al een vijftal jaar in Michaëls hoofd speelt, maar door onder meer corona telkens werd uitgesteld. “Maar als iets in m’n hoofd zit, dan wil ik het ook altijd verwezenlijken. Vandaar dat ik nu het initiatief heb genomen om er in 2023 vol voor te gaan”, aldus Michaël Vannieuwenhuyze uit Hulste. Op zaterdag 1 juli 2023 wil hij een volledige triatlon afwerken met start en aankomst in Harelbeke. “De bedoeling is om 3,8 kilometer te zwemmen in De Gavers, daarna te vertrekken voor 180 kilometer op de fiets om vervolgens een volledige marathon, 42,195 kilometer, te lopen.”

De uitdaging start rond 7 uur en Michaël hoopt om ergens tussen 17 en 18 uur de eindmeet te halen.

Extra uitdaging

Michaël gaat deze uitdaging helemaal alleen aan. “Het wordt niet alleen fysiek een uitdaging, maar vooral mentaal heel zwaar want ik zal geen deelnemers voor me zien als mikpunt zoals dit in een gewone wedstrijd wel het geval is. Maar ik hoop dat er toch wat mensen me komen aanmoedigen langs de kant van de weg: ik zal het zeker en vast nodig hebben.”

Michaël gaat deze uitdaging aan om een heel bijzondere reden. “In 2018 haalde ik de 1000 kilometer Trappen tegen Kanker naar Harelbeke. Toen al was daar een reden voor. Vrienden van me hadden hun zoon Michel Vandenberghe, toen 22, verloren aan die vreselijke ziekte, en ik voelde me toen machteloos waardoor ik voor mezelf uitmaakte ooit iets te doen dat de strijd tegen kanker kon helpen”, vertelt Michaël verder. “Ondertussen werd ook een aantal familieleden en vrienden van mij getroffen door kanker. Ik fietste al een aantal jaar mee met de 1000km en zo kwam het dat ik via Kom op tegen Kanker vroeg of we als Harelbeke konden deelnemen aan de 1000km als middagaankomst. Maar kort daarna leefde al het gevoel dat ik nog iets meer wou doen.”

Iron man en niet Ironman

Michaël fietst nu elk jaar nog de 1000km voor de strijd tegen kanker en zamelt hiermee jaarlijks minstens 5.500 euro in. Hij doet dit met een truitje vol met namen van mensen uit Harelbeke of uit de streek maar met een link met Harelbeke. ‘Van nabestaanden heb ik ondertussen al zoveel ontroerende verhalen gehoord en gevoeld dat dit echt wel iets betekent voor hen. Ik zou heel graag het warme gevoel dat Harelbeke overkwam dat jaar nog eens terughalen en met zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk geld inzamelen maar ook warme acties op touw zetten om de strijd tegen kanker te steunen.”

Verbondenheid aanwakkeren

Zijn actie moet een hoogtepunt worden, waarbij hij hoopt dat heel wat bedrijven en inwoners in de maanden vooraf acties op touw zetten om hem te steunen. “Tegelijk hoop ik om via deze lokale acties de solidariteit en verbondenheid in Harelbeke te kunnen aanwakkeren. Ik hoop stiekem om een bedrag van 20.000 euro of mee bijeen te zamelen.” Waarom de naam Iron Man Harelbeke? “Het verwijst een klein beetje naar mijn bijnaam die ik kreeg van vrienden omdat ik wel graag een uitdaging aanga, maar het verwijst evenzeer naar het karakter en doorzettingsvermogen dat kankerpatiënten hebben. Een ijzeren wil om terug beter te worden, om te vechten tot aan de finish, om de overwinning te behalen op die vreselijke ziekte. Let wel: Iron Man heeft geen link met het merk Ironman triatlon.”

Iron Run

Het zwemonderdeel van Iron Man start om 6.30 uur in Provinciedomein De Gavers. Er werd uitzonderlijk toestemming gekregen van de provincie om te zwemmen. Het fietsen bedraagt 180 kilometer. Er wordt vanuit De Gavers richting De Leie gefietst waar een aantal lussen worden afgewerkt om uiteindelijk via Hulste en Bavikhove naar het marktplein van Harelbeke te fietsen. Het exacte parcours wordt pas een maand vooraf vrijgegeven. Op de Nieuwe Markt vindt de start en finish plaats en de wisselzone. “Naast de wisselzone wordt ook een volledig eventdorp voorzien mét ook de aankomstzone voor zowel de Iron Man als de Iron Run, een loopwedstrijd van 5 en 10 kilometer die wordt georganiseerd voor iedereen. In het eventdorp worden optredens voorzien, zijn er eet- en drankgelegenheden en kunnen ouders hun kinderen laten spelen op een aantal springkastelen. Na het wisselen loopt Michaël de afstand van 42,195 kilometer doorheen Harelbeke, Bavikhove en Hulste.

Erkend door Kom op tegen kanker

Gedurende de komende maanden kan iedereen het verloop van de trainingen volgen via een blog op www.ironmanharelbeke.be, op Facebook en op Instagram via ‘Iron Man Harelbeke’. Mensen die trainen voor de Iron Run kunnen wekelijks meelopen met Michaël in de Gavers vanaf februari. Een warme oproep… Het is uiteraard de bedoeling om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Verschillende bedrijven uit Harelbeke hebben hun steun reeds toegezegd aan Michaël.

“Ik hoop dat er nog heel wat bedrijven aansluiten. Ze kunnen rechtstreeks steunen, maar kunnen evenzeer activiteiten laten organiseren door de werknemers waarvan de opbrengst dan wordt gestort. Daarnaast wordt ook een oproep gedaan aan inwoners uit Groot-Harelbeke om de komende maanden activiteiten te organiseren.”

Dit initiatief is officieel erkend door Kom op tegen kanker. Alle ontvangen gelden gaan rechtstreeks naar een rekeningnummer in beheer door Kom op tegen Kanker. Het rekeningnummer is BE03 4886 6666 6684 (BIC: KREDBEBB) met vermelding van het actienummer 110368394. Zo wordt het geld aan deze actie toegekend.

Op uitdrukkelijke vraag van Michaël gaan de sponsorbedragen naar wetenschappelijk onderzoek dat de strijd tegen kanker moet verbeteren.