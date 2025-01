Inwoners Aalbeke protesteren tegen plannen voor kleiputten: “Dit project moet worden tegengehouden”

Honderden mensen trokken zondagvoormiddag, voorzien van vlaggen en protestborden, door de straten van Aalbeke. De groene mars maakte duidelijk dat niemand echt zat te wachten op het idee dat de kleiputten zouden worden aangepakt. “Aalbeke moet groen, puur en authentiek blijven!”

De start van het verhaal rond de kleiputten, en vooral de angst die er heerst, brengt Aalbeke terug naar 2014. Aannemingen Bosschaert dient een aanvraag in om de kleiput, gelegen op het kruispunt van de Doomanstraat en de Papeyeweg, te gaan ontginnen. Het dossier wekt een storm van verontwaardiging op, en het project dooft uit. Eind december 2024 dient dezelfde firma opnieuw een aanvraag in, waarmee het protest ook opnieuw opborrelt. Dat protest bracht zondagvoormiddag honderden mensen op de been, die door middel van een groene mars hun ongenoegen wilden laten blijken.

“Dit is één van de mooiste stukjes groen en natuur die we in de grote regio hebben, een landschap dat nu moet wijken voor industrie!” Nele Vrand, één van de motoren van het protest, toont een stapel bezwaarschriften die ze zopas toegestopt kreeg. “En dat is alleen nog maar van vandaag. Het brengt het totaal van bezwaarschriften om meer dan 350, dus zeggen dat het leeft in Aalbeke is misschien wel een understatement. Het is onwaarschijnlijk hartverwarmend te zien hoe de volledige gemeente hier aan één en dezelfde kar trekt. Er zijn inwoners die filmpjes hebben gemaakt, er zijn mensen die cartoons hebben gemaakt en er waren zelfs vrijwilligers die in het OC hulp gaven bij het opstellen van de bezwaarschriften.”

Petities

Nele is dan ook niet van plan zomaar aan de zijlijn te gaan toekijken. “Nog tot 3 februari kunnen mensen de petities tekenen en bezwaarschriften indienen. We gaan dit dossier zelf gaan verdedigen in Brugge, waar de bestendige deputatie een beslissing moet vellen. Aalbeke is een geliefkoosde bestemming voor heel wat wandelaars, fietsers, scholieren en jeugdverenigingen. De gemeente wordt ook jonger en jonger, met scholen die almaar meer leerlingen kunnen inschrijven. Dat moet nu allemaal wijken voor de komst van industrie. De firma spreekt dan wel dat ze er enkel klei zullen ontginnen, maar dat is een foutief gebruik van de wettelijke termen. De realiteit is dat ze daar 30 jaar lang vuiligheid in een put willen dumpen en dat moeten we maar aanvaarden.”

Ook Johan in aanwezig op de protestmars en maakt zich zorgen voor de toekomst. “Mijn zoon kocht in 2012 een huis schuin tegenover de kleiputten. Het feit dat het allemaal landbouwgrond was, was voor hem een geruststelling want dat zou toch niet zomaar kunnen veranderen? Fout dus want 2 jaar laten kwamen daar plots die plannen. De straten zijn er nu reeds niet echt in een excellente staat, wat gaat het dan worden met intensief vrachtverkeer? Dan gaan ze daar ook nog een vervuilde grond gaan dumpen en wat met het grondwater? We hebben ondertussen al meerdere voorbeelden van plaatsen waar grondwater werd onttrokken, waardoor huizen barsten begonnen te vertonen. Blijkbaar heeft men daar niets uit geleerd want ze gaan het hier nog eens doen. Plots wordt dit alles overboord gegooid en kan of mag schijnbaar alles. Mensen hebben daar slapeloze nachten door en dit project moet echt worden tegengehouden.”

Geen draagvlak

Ook de politieke wereld was aanwezig tijdens de protestmars, en de Aalbekenaren kregen al gehoor bij het stadsbestuur. Zij geven enkel advies en hebben geen doorslaggevende rol, maar lieten eerder al blijken dat ze het verzet een warm hart toedragen. Kamerlid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) stond zelf ook tussen de betogers. “Een draagvlak? Welk draagvlak? Kijk eens naar al die mensen die hier staan! Het is een triest voorbeeld van een dossier waarin veel te weinig naar de burgers wordt geluisterd. Er is hier trouwens ook een soort van déjà-vu gevoel, want dit doet akelig terugdenken aan een scenario zoals we dat in Rollegem ook hebben gekend.” De politicus sloot af met een humoristische toets. “Er verschenen hier meer mensen dan in het kiesbureau, dat op zich moet al een signaal zijn.”