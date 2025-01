Protest tegen nieuwe kleigroeve in Aalbeke laait op: Petitie haalt bijna 250 handtekeningen

Bedrijf Bosschaert heeft opnieuw een bouwaanvraag ingediend om in de Doomanstraat in Aalbeke een kleigroeve aan te leggen van maximum 30 meter diep. Tien jaar geleden werd een gelijkaardige aanvraag al afgewezen na massaal protest. Een petitie, die op 10 januari gelanceerd werd en al 243 handtekeningen verzamelde, roept buurtbewoners op om opnieuw in actie te komen.

In Aalbeke groeit het verzet tegen de aanvraag van het bedrijf Bosschaert voor kleiontginning en het opvullen van de put aan de Doomanstraat – Papeyeweg. De geplande ontginning, bedoeld voor een periode van 20 tot 40 jaar, stuit op kritiek van buurtbewoners. “Dit dossier is belangrijk omdat het symbool staat voor een achterhaalde visie op economie en maatschappij waarbij het verhandelen van natuurlijke gebied uit puur winstbejag primeert op duurzame economische, ecologische en sociale toegevoegde waarde. Ik kan me niet voorstellen dat onze stad dit anno 2025 zou toestaan”, schreef Kurt Ostyn.

De huidige plannen brengen dezelfde zorgen met zich mee als tien jaar geleden: zware verkeersbelasting (20 tot 50 vrachtwagens per dag) in een landelijke omgeving, alsook voor de school en de dorpskern en de mogelijke impact op het grondwaterpeil met scheuren in woningen tot gevolg. Daarnaast wijzen de tegenstanders ook op de ecologische waarde van de regio. De Doomanstraat grenst aan het Preshoekbos, waar reeën, fazanten en ander wild floreren.

De petitie roept op om een bezwaarschrift in te dienen tegen het project. Dit kan door vóór 4 februari een e-mail te sturen naar bouwen.milieu.wonen@kortrijk.be met referentie ‘Bezwaarschrift put Aalbeke – 2024124358’ en de reden te vermelden waarom je niet akkoord bent met de aanleg van deze put.

Op zondag 26 januari om 10.30 uur is er ook een groene mars gepland, met start aan de kerk van Aalbeke.

Bij Bosschaert was niemand bereikbaar voor commentaar.