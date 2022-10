In Torhout op de foto met (ambe)tante Carine uit ‘Nonkels’

Zaterdagnamiddag mocht Torhout op de foto met tante Carine, de dominante verschijning uit de populaire comedyserie Nonkels op de zender Play4. Actrice Isabelle Van Hecke, die de rol van Carine vertolkt, liet zich samen met de voorbijgangers fotograferen in de Oostendestraat.

Alles kaderde in het Weekend van de Klant. Isabelle, die uit Wevelgem afkomstig is en het ‘West-Vlams’ goed onder de knie heeft, trok dan wel het norse gezicht van (ambe)tante Carine, toch werd er heel wat afgelachen. Ook enkele lokale handelaars lieten zich met de actrice vereeuwigen. Isabelle bewees eens te meer een sympathieke en perfect benaderbare tv-bekendheid te zijn.

Tante Carine trok de hoofdprijzen van de Septemberactie van Torhout Handelt: v.l.n.r. actrice Isabelle Van Hecke, schepen Lieselotte Denolf, coördinator Economie Ann Vanassche, schepen Elsie Desmet en stadsmedewerker Rik Decoster. © Johan Sabbe

In het bijzijn van coördinator Economie Ann Vanassche en de schepenen Lieselotte Denolf en Elsie Desmet trok tante Carine ook de hoofdprijzen van de Septemberactie van Torhout Handelt. Iedereen die de voorbije maand een aankoop in een deelnemende winkel deed, maakte kans op een van de twee barbecuetoestellen ter waarde van 300 euro of op een van de zes bonnen van 25 euro aangeboden door restaurant Chantilly.