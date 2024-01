IN KAART West-Vlamingen zijn best tevreden over hun gemeente

In bijna een derde van de West-Vlaamse gemeenten zegt minstens tachtig procent van de inwoners dat ze tevreden zijn over hun gemeente. Dat blijkt uit de grootschalige bevraging van de Gemeente-Stadsmonitor van de Vlaamse overheid. West-Vlaanderen scoort daarmee hoger dan de rest van Vlaanderen.

Om de drie jaar organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid een grootschalige bevraging van de bevolking. Daarbij komen tientallen thema’s aan bod, van het onveiligheidsgevoel over fietsinfrastructuur tot zwerfvuil en het vertrouwen in de lokale politiek. Meer dan 135.000 Vlamingen namen de moeite om in het voorjaar van 2023 een uitgebreide vragenlijst in te vullen. Uit die antwoorden destilleerden de specialisten van het Agentschap data en cijfers die de lokale besturen kunnen gebruiken om hun beleid aan af te toetsen en dus te zien waar bijsturing wenselijk is. Alle resultaten zijn ook door iedereen te raadplegen op de website van de Vlaamse overheid.

Mooie bekroning

Een van de opmerkelijkste resultaten is dat over de tevredenheid over de eigen gemeente. Daaruit blijkt dat 77 procent van de West-Vlamingen best tevreden is, flink hoger dan het Vlaamse gemiddelde van 70 procent. In maar liefst twintig van de vierenzestig West-Vlaamse gemeenten zegt zelfs minstens tachtig procent van de inwoners dat ze content zijn over hun stad of gemeente. Dat is het geval in Knokke-Heist, Brugge, De Haan, Koksijde, De Panne, Poperinge, Vleteren, Oostkamp, Beernem, Wingene, Lichtervelde, Pittem, Ardooie, Ingelmunster, Ledegem, Waregem, Deerlijk en Kuurne. Zuienkerke met 89 procent tevreden inwoners en Lendelede met 86 procent spannen de kroon. Burgemeester Alain De Vlieghe van Zuienkerke, die na veertien jaar burgemeesterschap aan zijn laatste legislatuur bezig is, glundert dan ook van trots. “Het doet enorm deugd om dit te horen. Dit is een mooie bekroning van het werk dat we dagelijks doen”, klinkt het. (lees verder onder de kaart)

De inwoners van Zuienkerke zijn zelfs zo tevreden dat gemeenteraadsverkiezingen zes jaar geleden overbodig waren. “Ons succes is nochtans geen geheim”, zegt de burgemeester. “Ik ben elke dag aanwezig in het gemeentehuis en mensen weten dat we hun dossier zo snel mogelijk behandelen. Wat je vandaag kan doen, moet je morgen niet doen. Bovendien liggen we vlakbij de kust, vlakbij Brugge en kan je hier perfect van de rust genieten. Zuienkerke is het paradijs op aarde”, klinkt het.

Bijzondere noden

In zeven West-Vlaamse gemeenten zijn de inwoners minder positief en ligt het aandeel van ontevreden inwoners boven de veertien procent. Dat is het geval in Diksmuide, Wervik, Izegem, Harelbeke en Tielt. Oostende en Menen tellen zelfs zeventien procent ontevreden inwoners. Oostende heeft daarmee de laagste score van alle centrumsteden. Het aantal tevreden inwoners daalde daar van tachtig procent in 2008 naar amper 65 procent in 2023. “Oostende is dan ook een stad met bijzondere noden”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). “Er is geen enkele stad in West-Vlaanderen met zoveel verloop, met zoveel diversiteit. Maar ik ben trots op deze stad, ik zie ook dat de armoedegraad daalt bijvoorbeeld. Uit de monitor blijkt ook dat de Oostendenaar graag in zijn stad woont, alleen moet hij daar blijkbaar zelf nog van overtuigd worden”, klinkt het.