In Heule moeten zes panden wijken voor fietsverbinding

Zoals bekend wil de stad Kortrijk een netwerk van fiets- en wandelroutes realiseren vertrekkend vanuit het stadsgroen Ghellinck in Bissegem naar het speeldomein De Warande in Heule, met daarbij enkele vertakkingen. Onlangs besliste het schepencollege dat hiervoor in Heule zes panden zullen worden gesloopt.

Recent nog ontstond er in Heule beroering over het aanleggen van een stuk van het Fietsnetwerk Kortrijk tussen het Astridpark en de Heulebeek. Hiervoor moet men onder meer in de Molenstraat en de Bozestraat gedeeltelijk eenrichtingsverkeer invoeren en wordt de Bozemolenwijk voor wagens afgesloten van de Molenstraat. Een en ander roept bij de bewoners van de omliggende wijken nogal wat vragen op.

Aanleg parking

Verder moeten ook enkele panden worden gesloopt. In de Molenstraat wil men vanaf de Kortrijksestraat eenrichtingsverkeer invoeren én er tot aan de Jakob Vandervaetstraat ook een fietsstraat van maken. Daarvoor moet de rijweg dermate versmald worden dat er geen wagens meer geparkeerd kunnen worden. Om dat op te lossen, voorziet men in het begin van de straat het aanleggen van een parking. Hiervoor worden de panden met de huisnummers 15, 17 en 19 gesloopt. Vorig jaar werd al bekendgemaakt dat de woning in de Vlaschaard 48 gesloopt wordt om de Tinekeswijk met het fietstracé Bozestraat-Heulebeek (op de geschrapte N50c) te verbinden.

Fietstunnel onder spoorlijn

In de Guido Gezellelaan moet de woning met huisnummer 119 verdwijnen: dat is nodig omdat daar het tracé – komende van stadsgroen Ghellinck via Zuidstraat – de Guido Gezellelaan moet kunnen dwarsen richting Wembley.

Om Wembley te bereiken, moet er een fietstunnel onder de spoorweg Kortrijk-Brugge gebouwd worden. Tegen de spoorweg staan twee panden die via een landweg in de Oude Ieperseweg bereikbaar zijn. Het sinds lang onbewoond en vervallen huisje met huisnummer 11 zal ook worden gesloopt.

Het Kortrijkse schepencollege keurde de sloopvergunningen goed. Het slopen zou eind dit jaar of begin 2023 gepland zijn. Alle panden zijn al in het bezit van de stad en zijn niet meer bewoond. (NOM)