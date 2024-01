“Ik heb mijn eigen weg gevonden”: ondanks motorische beperking wil Axel (20) zich inzetten voor anderen met benefiet ten voordele van Oostendse G-sportclubs

Axel Ryckaerts werd geboren met zuurstoftekort in zijn hersenen. Daardoor heeft hij een motorische beperking, maar zelf wil hij het geen beperking noemen. “Mentaal ben ik net als iedereen”, zegt Axel. Hij organiseert op 2 februari een benefietavond voor drie Oostendse G-sportclubs. “Omdat sport voor iedereen moet zijn”, klinkt het.

Doordat Axel 20 jaar geleden geboren werd met zuurstoftekort liep hij een hersenverlamming op. Pas toen Axel als baby alleen moest leren zitten of moest leren lopen, merkten zijn ouders dat er iets niet pluis was.

Puur motorisch

“Mentaal is Axel perfect in orde”, zegt mama Cindy Storm (47). De beperking van Axel uit zich puur motorisch: via zijn onderste en zijn bovenste ledematen en via zijn spraak. Daardoor is Axel moeilijk verstaanbaar.

Toen zijn ouders het nieuws te horen kregen dat Axel niet zoals de meeste andere kinderen zou zijn, was dat voor hen een zware slag en later ook voor Axel zelf.

Dominiek Savio

“Het is moeilijk om het nieuws dat je zoon met een beperking door het leven zal moeten gaan een plaats te geven, maar na verloop van tijd lukt dat wel”, vervolgt Cindy.

“We wilden Axel ook zo normaal mogelijk opvoeden. Zo zat hij de eerste drie schooljaren in het reguliere onderwijs, maar de school vond het moeilijk en dus hebben we een andere school voor hem moeten zoeken. Uiteindelijk volgde hij les in Dominiek Savio in Gits, een school voor mensen met een beperking. Daar volgde hij een gewoon leertraject en dat heeft ervoor gezorgd dat hij verder kan studeren.”

Ze stuurden mij altijd naar een beschutte werkplaats, maar ik kan wel degelijk iets betekenen in het reguliere arbeidscircuit. Mijn beperking hoeft geen beperking te zijn

Axel volgt tegenwoordig les in Howest Brugge, waar hij een opleiding volgt in de richting HR Support. “Ik wil heel graag in het gewone arbeidscircuit terechtkomen”, duidt Axel.

“Als jobstudent werkte ik bij het evenementenbureau Look i Like en die mensen hebben mij aanvaard zoals ik ben. Ik ben daar heel dankbaar voor. Het is moeilijk geweest om een job te vinden. Ze stuurden mij altijd naar een beschutte werkplaats (de huidige maatwerkbedrijven, red.), maar ik kan wel degelijk iets betekenen in het reguliere arbeidscircuit. Mijn beperking hoeft geen beperking te zijn.”

Club Brugge Foundation

En daarom vindt Axel dat ook sport voor iedereen toegankelijk moet zijn. “Toen ik 8 jaar was, wou ik voetballen”, vervolgt hij.

“Geen enkele ploeg wou mij een kans geven, maar Club Brugge wel. De Club Brugge Foundation is bij mij thuis geweest en stuurde me richting hun G-ploeg waar voornamelijk mensen met autisme spelen. Ondertussen kreeg ik de vraag om er hulptrainer te worden. Ik volgde een trainerscursus en nu sta ik mee aan de zijlijn.”

Benefietavond

“Ik heb niet het geluk om een grote vriendenkring te hebben met mensen van mijn leeftijd. Die beperking staat dat nu eenmaal in de weg. Het is altijd wel moeilijk geweest om vrienden te maken. Ik heb een lange weg afgelegd en ik heb veel te danken aan mijn ouders. Maar ik kan niet zomaar iets gaan drinken met mijn vrienden.”

“Of ik mezelf als iemand met een beperking zie? Ik heb mijn eigen weg gevonden, dus neen. Maar dan wel als het op vrienden aankomt. Dat doet pijn, ja. Maar ik heb ermee leren leven.”

Op vrijdag 2 februari om 19 uur organiseert Axel een benefietavond in zaal Ten Stuyver. Je kan er stoofvlees of vol-au-vent met frietjes eten voor de prijs van 20 euro. De opbrengst gaat naar drie G-sportclubs: Dukes on Wheels, Dive+ en Ballet Marie-Ellen.

“Ik weet hoe moeilijk het is om een sportvereniging te vinden die aangepast is aan de noden voor mensen met een beperking”, legt Axel uit.

“Ik heb het geluk gehad om aanvaard te worden bij Club Brugge. Aanpassingen kosten voor de sportclubs echter veel geld en daarom organiseer ik dit benefiet: om kleinere sportclubs een hart onder de riem te steken.”