Vijf jongedames nemen balletschool Marie-Ellen over

Hoofddocente Marita Engels (67) van balletschool Marie-Ellen in de Gerststraat hangt haar balletschoenen aan de haak na 45 jaar. Liesbeth (40), Manon (18), Morgane (22), Sanne (31) en Vjen (34) – zelf ooit gestart als kleuters in de balletschool – nemen de taak van Marita over.

Balletschool Chris Ellen werd opgericht in de jaren 60 onder impuls van Chris Ellen zelf. Het plotse overlijden van Chris in november 1977 gaf een totaal andere wending aan het hele verhaal rond de balletschool. Marita Engels, op dat moment al jaren de rechterhand van Chris Ellen, kreeg plots de balletschool in handen. “Het overlijden van Chris kwam totaal onverwacht en het was van bij het begin nooit de bedoeling geweest om de balletschool over te nemen”, vertelt Marita. “Maar de zaken liepen zoals ze liepen en plots stond ik aan het hoofd van een balletschool die nog in haar kinderschoenen stond. Het is me uiteindelijk gelukt om de balletschool uit te bouwen tot het instituut dat ze nu is.”

Marita veranderde ook de naam van de balletschool: Chris-Ellen werd plots Marie-Ellen. “Marie is mijn officiële voornaam”, legt Marita uit. “De mama van Chris had me echter gevraagd om zeker nog een deel van haar naam in de nieuwe naam van de balletschool te verwerken. Daarom koos ik voor de naam Marie-Ellen, een combinatie van de twee, zeg maar. In het begin heb ik de balletlessen altijd alleen gegeven. De school groeide echter jaar na jaar en toen bleek dat het onmogelijk was om de lessen allemaal voor mijn rekening te nemen, kwamen er extra docenten bij.”

Vandaag biedt balletschool Marie-Ellen ballet aan kinderen vanaf 2,5 jaar aan. Modern start vanaf 8 jaar. Chris besloot dit jaar om de balletschool uit handen te geven.

Enthousiast team

“De bedoeling was om samen met mijn man te genieten van ons pensioen”, duidt Marita. “Onlangs is mijn man echter plots overleden. Zonder zijn overlijden zou het een heerlijk nieuw hoofdstuk geweest zijn. Nu wordt het volgens mij een eerder kale winter. Al zal ik hoogstwaarschijnlijk nog wat lesgeven in klassiek ballet, maar dan op redelijk niveau. Ik liet de balletschool met pijn in het hart achter, maar het overlijden van mijn man maakt het nog pijnlijker. Ik weet echter dat ik de school in goede handen achterlaat. Het nieuwe team is erg enthousiast en ik heb er een goed gevoel bij.”

Nieuwe docenten

De fakkel komt nu in handen van Liesbeth Nuyttens, Manon Dedrie, Morgane Cuffez, Sanne Crepain en Vjen De Bruycker. “Alle vijf zijn we sinds onze kleuterjaren actief in de balletschool”, vertelt Morgane. “De balletschool is onze tweede familie. We zijn dan ook heel dankbaar dat we Marita mogen opvolgen en hopen op deze manier de dansfamilie nog te mogen uitbreiden. Er komen nieuwe docenten bij en we starten vanaf dit jaar ook met modern in twee groepen: kids en jeugd. De klassieke lessen zijn niet meer verplicht. Daarnaast hebben we met de Anciens ook een nieuwe groep. Hierin kan iedereen terecht die vroeger gedanst heeft of mensen die graag nog een keer oefeningen aan de barre doen als ontspanning. We zullen ook tal van workshops geven met bekende namen uit de Vlaamse danswereld. We vinden het belangrijk dat we een open balletschool zijn en blijven. Iedereen is bij ons welkom. We hopen om ons passie te kunnen blijven doorgeven aan iedereen die dat wil.”

Balletschool Marie-Ellen neemt deel aan de Maand van de Vrije Tijd. Die start op 19 september en duurt tot eind oktober. Iedereen is er welkom om gratis te komen dansen.