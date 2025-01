Ieperse nieuwjaarsreceptie wordt valentijnsreceptie na uitstel door storm Floriane: “Een unicum”

Het stadsbestuur van Ieper heeft een nieuwe datum geprikt voor de traditionele nieuwjaarsreceptie, die uitzonderlijk werd uitgesteld door storm Floriane. Dit keer wordt ook een regenprogramma voorzien.

Na overleg met de stads- en veiligheidsdiensten besliste het stadsbestuur van Ieper op 2 januari om de traditionele nieuwjaarsreceptie voor de bewoners uit te stellen naar aanleiding van de slechte weersvoorspelling. Normaal had de receptie plaatsgevonden op zondag 5 januari om 11 uur op het Sint-Maartensplein. “De voorspelde stevige wind en vele neerslag laten het niet toe om de nieuwjaarsreceptie buiten te laten doorgaan”, klonk het toen bij het stadsbestuur. “Een binnenalternatief voor zoveel aanwezigen is voor zondag niet mogelijk. De nieuwe datum voor de nieuwjaarsreceptie wordt zo spoedig mogelijk gecommuniceerd.”

Valentijnsreceptie

Het schepencollege heeft intussen een nieuwe datum geprikt op 15 februari. “Het wordt dus geen nieuwjaarsreceptie later in de maand januari, we maken er meteen een valentijnsreceptie van. Dat wordt een unicum”, verklaart burgemeester Katrien Desomer (Team Ieper). “Ik denk wel dat we de juiste beslissing gemaakt hebben om de nieuwjaarsreceptie afgelopen zondag niet te laten doorgaan en ik hoop op beter weer halfweg februari. De receptie vindt normaal plaats op de Grote Markt.”

Regenprogramma

Uit voorzorg plant het stadsbestuur dit keer een alternatief bij eventuele slechte weersvoorspellingen. “Er wordt ook een regenprogramma voorzien, dat wordt momenteel uitgewerkt”, aldus Desomer. “We zijn blij dat er een nieuwe datum is en dat het dus wel degelijk gaat om een uitstel en geen afstel.” (TP)