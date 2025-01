Ziekenhuis reserveert voor het eerst kerstmarkt met reuzenrad: “Een unieke plek voor ons nieuwjaarsfeest”

Floriane blies de nieuwjaarsreceptie van stad Ieper nog naar een latere datum, maar voor de receptie van het Jan Yperman Ziekenhuis ging de stormwind maandagavond net op tijd liggen. De reservatie van de kerstmarkt was een primeur voor het ziekenhuis. “Met dank aan ons nieuw feestcomité en het stadsbestuur.”

Na de kerstvakantie bleven de Ieperse kerstmarkt, met schaatspiste en reuzenrad, uitzonderlijk een dag extra bij de Lakenhallen staan voor de nieuwjaarsreceptie van het Jan Yperman Ziekenhuis. Een dubbeltje op zijn kant, want maandagnamiddag blies storm Floriane nog stevig door de Westhoek. Een dag eerder was de traditionele nieuwjaarsreceptie gepland van de stad Ieper voor de inwoners, maar het weer deed het stadsbestuur beslissen tot uitstel. Tegen het vallen van de avond viel ook de wind, waardoor de ziekenhuisreceptie probleemloos van start ging met draaiend reuzenrad, frietjes en drankjes à volonté. Hekken schermden de kerstmarkt af voor dit privéfeest, een initiatief van het nieuw feestcomité in het ziekenhuis.

Storm wordt windstil

“Onze ideeën worden eerst voorgelegd in het directiecomité van het ziekenhuis voor goedkeuring”, vertelt Christine Creus, lid van het feestcomité en hoofd van de personeelsdienst. “We verdelen de taken onderling en doen elk iets. Onze nieuwjaarsreceptie op de kerstmarkt is het eerste grote evenement van ons nieuw feestcomité. ’s Morgens was het zeer slecht weer en nu is het windstil. Het reuzenrad draait en we zien alleen maar gelukkige mensen. Meer dan 900 ziekenhuismedewerkers zijn aanwezig.”

Een feestcomité in een ziekenhuis heeft ook een zorgfunctie. “Voor het personeel en medewerkers onder mekaar”, aldus Creus. “Ook wie in een ziekenhuis werkt, mag eens samen feesten.”

Geen klassieke formule

“Dit jaar kozen we niet voor aanschuiven aan een tafeltje in een zaal, de klassieke formule van onze nieuwjaarsreceptie. We wilden iets anders met een lossere en informelere sfeer”, zegt algemeen directeur Frederik Chanterie. “Daarvoor schakelden we ons nieuw feestcomité in. Een ziekenhuisomgeving kan intens zijn. We moeten ook fun kunnen maken met mensen van het werk. Er werd nagedacht over een nieuwe locatie en plots kwam het idee voor deze kerstmarkt te midden van de stad en het fantastisch kader van de Lakenhallen. We vroegen de stad of het mogelijk was de kerstmarkt een dag extra te laten staan. We zijn ontzettend blij dat het bestuur en de stadsdiensten dit wilden doen. Het is een unieke plek voor ons nieuwjaarsfeest.”

Voor herhaling vatbaar

Voor het stadsbestuur hoeft het geen unicum te blijven. “We zijn heel tevreden dat we de Ieperse eindejaarsperiode kunnen afsluiten met het nieuwjaarsfeest van een van onze grootste werkgevers”, verklaart Iepers burgemeester Katrien Desomer (Team Ieper). “Het weer zit mee, de sfeer is goed en ik zie enkel tevreden gezichten. Dit initiatief is wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar.”

“We zijn een sterk groeiend ziekenhuis en tellen steeds meer mensen”, stelt Chanterie. “Momenteel zijn we ongeveer met 1.650. Daarbij rekenen we iedereen mee, van de artsen over de stagiairs tot meer dan 100 vrijwilligers. Ons nieuw jaarthema luidt ‘ons kent ons’, waarbij we alle diensten beter laten kennismaken met mekaar, over alle functies heen. We zijn ervan overtuigd dat het de samenhorigheid versterkt en dat komt ook onze patiënten ten goede.”

“We proberen een warm ziekenhuis te zijn”, vervolgt Chanterie. “Tijdens deze avond tonen we waardering voor de inspanningen van elke medewerker.” De schaatspiste laat de ziekenhuisdirecteur aan zich voorbijgaan. “Maar het reuzenrad wil ik wel eens proberen. Om Ieper van bovenaf te bewonderen.” (TP)