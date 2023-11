Ieper verwelkomt 185 nieuwe inwoners tijdens onthaaldag

Stad Ieper organiseerde onlangs een onthaaldag voor de nieuwe inwoners. Met een opkomst van 185 mensen was de editie een succes. Ieper telt nu 35.470 inwoners.

“We zijn blij om onze nieuwe inwoners officieel te verwelkomen. Op deze onthaaldag leren zij elkaar én onze stad (nog beter) kennen. Ook wij als bestuur krijgen zo de kans hen persoonlijk te ontmoeten. We zijn alvast tevreden dat Ieper de voorbije jaren alleen maar meer in trek is. Sinds dit jaar tellen we meer dan 35.000 Ieperlingen. We blijven in ons beleid verder inzetten op een Ieper waar het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te ondernemen”, aldus burgemeester Emmily Talpe.

“We hopen dat de nieuwe inwoners zich hier snel thuis zullen voelen”

“We willen dat iedereen zich hier thuis voelt. Daarom vinden we het belangrijk om nieuwe inwoners goed te ontvangen en hen kennis te laten maken met onze stad. We hopen dat ze zich hier snel thuis zullen voelen en dat ze zich goed kunnen ontplooien”, voegt Ives Goudeseune, schepen van Bevolking en Burgerlijke Stand toe.

35.470 inwoners

De teller voor het aantal inwoners in Ieper staat op 35.470. Tussen 31 augustus 2022 en 15 oktober 2023 kwamen er 900 nieuwe gezinnen in Ieper wonen. Daarvan schreven 185 mensen zich in voor de onthaaldag. De onthaaldag begon met een ontbijt in het AC Auris. Na een presentatie over het bestuur en de stadsdiensten kon men nog genieten van de toeristische film ‘Ieper, het bruisende hart van de Westhoek’. Daarna volgende een rondleiding door AC Auris waarbij medewerkers van diverse diensten een toelichting gaven over hun specifieke dienstverlening. Na afloop werden de nieuwe inwoners ontvangen door leden van het stadsbestuur en de gemeenteraad voor een informele babbel met een hapje en een drankje.

De onthaaldag is een jaarlijks terugkerend evenement dat georganiseerd wordt door stad Ieper. Het doel van de onthaaldag is om de nieuwe inwoners kennis te laten maken met de stad en haar diensten.