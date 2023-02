Zeilster Emma Plassschaert in Australië gehuwd met Matt

Emma Plasschaert en Matt Wearn zijn zaterdag in het huwelijksbootje gestapt in het Australische Yallingup, op 300 kilometer van Perth. De familie van Emma was aanwezig op de plechtigheid.

De Oostendse zeilster Emma Plasschaert en haar Australische vriend en zeiler, Matt Wearn zijn zaterdag gehuwd. Het koppel is al lange tijd samen en reist de wereld rond voor hun zeilcarrière. De ouders, zussen, schoonbroers en neefjes van Emma zijn begin januari al naar Australië afgezakt om het land en de familie van Matt beter te leren kennen.

Hun tour door het land eindigde met het huwelijk van Emma in Yallingup. De huwelijksceremonie vond buiten plaats in de tuinen van het Cave House. Het kersverse paar trekt nu tien dagen door Australië. Daarna komen ze richting Europa want in maart staat het Europees kampioenschap al op het programma.

(LB/Foto Nick Decombel)