Topzeilers Emma Plasschaert en Matt Wearn trouwen op 17 februari in Australië

Zeilkampioene Emma Plasschaert (29) stapt op 17 februari in het huwelijksbootje met haar Australische verloofde, topzeiler Matt Wearn (27). Het koppel, dat al ruim acht jaar samen is, trouwt ‘Down Under’, in Australië dus.

Het is vader Bart Plasschaert, schepen in Oostende, die laat weten dat hij voor een tijdje naar Australië reist om het huwelijk van zijn jongste dochter mee te maken. “Door de pandemie en de strenge Australische maatregelen daarrond, hebben wij de familie van Matt tot op heden nooit ontmoet”, aldus Bart Plasschaert. “Op onze reis, die we samen met onze beide andere dochters, schoonzonen en kleinkinderen maken, willen we dus ook ruim de tijd nemen om zijn ouders, broers en zussen te leren kennen. Je reist namelijk niet ieder jaar naar Australië.”

“Moderne nomaden”

De schepen is wel van plan om de zittingen van het schepencollege digitaal bij te wonen en ook zijn dossiers te blijven opvolgen. De gemeenteraadszitting eind januari kan hij digitaal niet bijwonen omdat dat niet toegelaten is. “Waar Emma en Matt zullen belanden, is nog een groot vraagteken”, zegt Bart Plasschaert nog. “Samen zijn ze voorlopig moderne nomaden, die elk met drie valiezen de wereld rondreizen om aan zeilwedstrijden deel te nemen. Het tijdstip van hun huwelijk werd dan ook bepaald door hun sportieve agenda’s.”