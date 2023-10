Paul Dejaegher en Paula Lewyllie uit Ieper vieren gouden jubileum

Paul Dejaegher (75) en Paula Lewyllie (74) uit de Brugseweg vierden hun gouden jubileum. Ze trouwden in Wijtschate op 3 oktober 1973. Paul werd geboren in Poperinge en was architect, eerst op zelfstandige basis en later verbonden aan het OCMW van Ieper.

Paula zag het levenslicht in Wijtschate. Ze begon haar carrière als onderwijzeres in Krombeke en stond nadien heel haar loopbaan in het eerste leerjaar in De Vlam in Vlamertinge. Paul en Paula kregen twee zonen: Stijn (47) en Ward (45) en vier kleinkinderen: Marie (17), Louka (15), Alexander (14) en Caroline (11). Paula zingt in het koor in Sint-Jan en Paul speelt petanque en tafeltennis. In 1986 deden Paula en zoon Stijn mee aan Stad op Stelten. Op de foto zien we de familie die het bezoek kreeg van schepen Ives Goudeseune.

(foto EG)