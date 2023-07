Michel en Denise zorgen voor unicum in Deerlijkse geschiedenis: 75 jaar getrouwd

Voor de eerste maal in de Deerlijkse geschiedenis werd een echtpaar gevierd voor zijn 75ste huwelijksverjaardag. Michel Verbeke (99) en Denise Demuynck (95), sinds kort beiden in het woon-zorgcentrum, stapten met hun familie naar het gemeentehuis.

Burgemeester Claude Croes was vele jaren een buur van de gevierden. “Michel en Denise zijn geboren en getogen Deerlijkenaren. Zij woonden lang in de Desselgemstraat en daarna in een appartement op het Kerkplein. Michel is afkomstig van een boerderijtje op de Molenhoek. Hij werkte zijn hele leven in de textielsector. Denise werd geboren in de Harelbekestraat. Het gezin breidde uit met vier kinderen: Christine, Eric, Ivan en Johan .“

Croes herinnerde er tussendoor aan dat het gouden jubileum van Michel en Denise in 1998 het eerste was dat ereschepen Ann Accou in 1998 leidde. Ann was een kwarteeuw later op de plechtigheid aanwezig en vertelde dat het de vijfde ontvangst is voor het koppel.

Na de voorlezing van het gelukwensentelegram van de vorsten en de ondertekening van het guldenboek van de gemeente was het tijd voor familiefoto’s en een gezellige receptie. “Als het meezit, komen wij in december terug voor het eeuwfeest van Michel”, vertelde de familie met de glimlach. (MVD/foto MVD)