Ludwina en Rik vieren hun gouden jubileum

Samen met de drie kinderen, hun partners en de zeven kleinkinderen vierden Rik Nollet en Ludwina Durant hun gouden huwelijksjubileum. Rik werd geboren in 1952, groeide op in Oostvleteren en studeerde voor slager. Ludwina werd twee jaar later geboren in Westvleteren, waar ze opgroeide in de Paterhoek. Beiden kenden elkaar al een tijdje vooraleer een relatie werd gestart. Op 28 juli 1973 stapten ze in Westvleteren in het huwelijksbootje. De eerste 13 jaar na hun huwelijk werkte Rik bij een slager en Ludwina als keukenhulp en later was ze nog actief in een kinderopvang. In 1986 verhuisde het echtpaar naar Krombeke, waar ze een slagerij langs de Graaf van Hoornweg overnamen. Ze bleven daar actief tot ze in 2011 met pensioen gingen. Beiden houden ervan om een ritje te fietsen of een toertje te wandelen. Rik is daarnaast ook een liefhebber van vissen, terwijl Ludwina zich inzet als vrijwilligster bij Samana, het Dorpspunt en ook in de vrije basisschool De Kastanje. Tijdens het samenzijn met de familie kregen de gouden jubilarissen het bezoek van schepen Loes Vandromme. (PC/foto MD)