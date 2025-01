“Het was gewoon zot”: Bram en zijn Ieperse familie genieten na van sprookjeshuwelijk in Maleisië

Bram Demeulenaere (36) stapte deze week in het huwelijksbootje met de Maleisische superster Sanjna Suri (33). Sanjna is een voormalige miss en timmert volop aan haar acteercarrière. Bram is een Ieperling die enkele jaren geleden voor professionele redenen naar Maleisië verhuisde. Het huwelijk was groot nieuws in Maleisië. De feestelijkheden werden gespreid over drie dagen.

Gisteren was de laatste dag van dit sprookjeshuwelijk. Bram en Sanjna huwden volgens de hindoeïstische gewoonten, aangezien Sanjna’s voorouders uit India komen. Op de gastenlijst stonden ook enkele koninklijke gasten en iedereen was gekleed in de traditionele klederdracht: een tulband voor de mannen en een sari voor de vrouwen.

Gastvrij en vriendelijk

Voor Bram en zijn familie was dit huwelijk een onvergetelijke ervaring. “Zot. Ik Heb er geen ander woord voor”, reageerde Dirk Demeulenaere, aan het eind van de derde en laatste dag van het huwelijk van zijn oudste zoon Bram. “Er was een overvloed van alles en vooral de ongelooflijke gastvrijheid en vriendelijkheid van iedereen is fantastisch.”