Hele familie kijkt uit naar trouw zeilkampioenen Emma Plasschaert en Matt in Australië

Zeilkampioene Emma Plasschaert (29) treedt zaterdag in het huwelijk met haar Australische vriend Matt Wearn (27). De ouders van Emma, haar zussen en hun gezinnen zijn al sinds begin januari in Australië aan het rondtrekken om het land en de familie van Emma haar verloofde beter te leren kennen. Enkele dagen voor het huwelijk zijn ze neergestreken in Yallingup voor de laatste voorbereidingen.

We spreken met papa en mama Bart Plasschaert -schepen in Oostende en Greet Mees en zussen Lise en Katrien als het bij hen 21 uur ‘s avonds is. Ze hebben net samen gegeten met Emma, maar ze kon niet langer blijven. Want ook al gaat ze trouwen, er staat nog heel wat op het trainingsschema. Het leven van een topsporter staat dan ook niet stil, zelfs niet voor een huwelijk. Ze is volop aan het trainen voor het Europees kampioenschap begin maart.

Speciaal voor de gelegenheid besliste de familie om voor langere tijd naar Australië te trekken. De familie Plasschaert wilde het land waar Emma ook in de toekomst nog veel zal verblijven, beter leren kennen, en vooral ook de familie van Matt ontmoeten. “Je springt nu eenmaal niet zomaar op een vlucht richting de andere kant van de wereld”, luidt het. De familie heeft er ondertussen al een leerrijke reis op zitten. “Australië is een geweldig land. We hebben een aantal plaatsen gezien waar Emma vaak is en zo hebben we zicht op hoe dat er uitziet en hoe alles werkt. Als ze nu ergens over praat, heb je er een beter beeld van”, vertelt de familie. Daarnaast hebben ze ook de familie van Matt ontmoet. “We hadden zijn ouders al eens kort gezien, maar nu hebben we echt de tijd gehad om hen beter te leren kennen.”

Rust

Gelukkig konden ze ook tijd doorbrengen met Emma en Matt. “Begin februari hebben we hen nog gezien in Perth. Daarna had Emma nog training met haar Australisch-Britse coach en nu zijn we terug samen in Yallingup, zo’n 300 km ten Zuiden van Perth, waar het huwelijksfeest zal doorgaan”, vertelt papa Bart. De plaats is niet toevallig gekozen. “Het is niet enkel een heel mooie locatie, maar in Australië zijn er ook heel strenge regels. Zo mogen niet alle zaken een trouwfeest organiseren omdat je toestemming moet hebben om drank te serveren en langer open te blijven. Ze waren hier eerder ook al samen geweest en het staat bekend als een plaats van geliefden.”

Emma Plasschaert en haar vriend Matt Wearn tijdens een huldiging op het stadhuis van Oostende in augustus 2021. © Davy Coghe

Vlak voor het huwelijk en de terugreis naar huis neemt de familie in Yallingup ook de tijd om even tot rust te komen. “We hebben een eind rondgereisd in een mobilhome. We nemen hier nu de tijd om naar de kapper te trekken en alles in orde te brengen richting het huwelijk. We kunnen nu even kalmeren, zeker voor de kleinkinderen. We hebben tenslotte toch zo’n 6.000 kilometer gereden. Nu kunnen we nog even rustig genieten, onze trouwkostuums passen en een speech schrijven”, lacht Bart.

Trouwfeest

Een trouwfeest in Australië ziet er toch wat anders uit dan in België. “Het feest stopt al om 23 uur en er is geen dansfeest. De ceremonie is buiten, met daarna een receptie en eten. Er komen een 60-tal gasten. De volgende morgen komen de families ook nog eens samen voor het ontbijt”, vertelt Lise. Er zijn weinig andere Belgische gasten. “Het is dan ook niet zo gemakkelijk om hier even naartoe te komen. Enkel Emma’s beste vriendin Nele en haar man Matthias komen over naar hier. Mijn grootouders zijn bijvoorbeeld al boven de 90 jaar. Zij kunnen moeilijk naar hier afreizen. We denken er wel aan om in augustus nog iets te organiseren voor de familie in België.”

Sowieso is de levensstijl in Australië relaxter dan in België, merken de zussen van Emma. “Het motto is hier meer No worries, het komt wel in orde. Het plannen van het huwelijk was sowieso tussen de wedstrijden door en ze hadden een ’’wedding planner’ om de locatie en cateraar en zo te kiezen.”

En of ze nu heel hard uitkijken naar het feest. “Even hard als naar het huwelijk van mijn andere dochters”, besluit mama Greet. Emma is het kakkersnestje en de laatste die in het huwelijksbootje stapt. Na het feest keren de gezinnen maandag terug naar België. Emma en Matt gaan na hun huwelijk op tiendaagse rondreis door Australië met vrienden.