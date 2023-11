Gouden geluk voor Lucien en Jacqueline

Lucien Decadt en Jacqueline Verbeke vierden hun gouden jubileum. Lucien (74) werd geboren in Ieper op 15 juli 1949 en werkte als mecanicien. Eerst als dakwerker bij de firma Desodt en nadien als paswerker bij de RTT, nadien bij Belgacom in Kortrijk en Brussel en de laatste 9 jaar als lasser en hulp bij de storingsdienst bij Proximus. Jacqueline (69) werd geboren in Passendale op 16 februari 1954. Zij werkte in de garenfabriek BST, bij Klipan en tenslotte bij Familiehulp. Ze leerden elkaar kennen tijdens een 1-mei-bal in de Sint-Jacobsstraat. Lucien en Jacqueline hebben een zoon Nick, die getrouwd is met Lindsey Blanckaert. Lucien is scheidsrechter bij de jeugdploegen. Jacqueline houdt van breien en kantklossen. Schepen Ives Goudeseune overhandigde hun een geschenk van de stad Ieper. (EG/foto EG)