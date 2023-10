Goud voor Willy Delaplace en Annie Parmentier

Willy Delaplace (75) en Annie Parmentier (70) vierden hun vijftigste huwelijksverjaardag. Willy groeide op in Dranouter en Annie in Ploegsteert. Ze trouwden op 7 september 1973 en woonden eerst in Brielen. Willy werkte bij Deweerdt koeltechnieken, een carrière die vervolgd werd door 26 jaar dienst bij Taveirne sporenbouw in Torhout. Annie werkte enkele jaren in Home Vrijzicht. Na vier jaar kochten ze een huis in de Steentjemolenstraat in Elverdinge, wat nog steeds hun thuishaven is. De jubilarissen hebben drie kinderen: Bart is gehuwd met Eveline Quaghebeur, Els is gehuwd met Kurt Parret en Heidi is gehuwd met Patrick Camerlynck. Er zijn ook zeven kleinkinderen. Ze zijn nog steeds heel actief in verschillende verenigingen. Annie is lid van Femma en doet veel vrijwilligerswerk in woonzorgcentrum Zilvervogel in Reninge. Zowel Annie als Willy zijn lid van Tuinhier, Okra en Samana en elke week gaan ze dansen, bowlen en petanquen. De familie kreeg het bezoek van schepen Ives Goudeseune. (foto EG)