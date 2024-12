Goud voor Leo Ollevier en Frieda Sweertvaegher

Op maandag 30 december werden Leo Ollevier (75) en Frieda Sweertvaegher (70) in het Ieperse stadhuis ontvangen door schepen Emmily Talpe naar aanleiding van hun gouden huwelijksjubileum. Leo werd geboren in Elverdinge op 6 april 1949 en Frieda in Ieper op 3 augustus 1954. Op 30 december 1974 trouwden Leo en Frieda voor de wet en op 4 januari 1975 vond het kerkelijk huwelijk plaats in Boezinge. Leo en Frieda hebben 4 dochters: Els is getrouwd met Franky, Mieke met Karel, Hilde met Michael en Veerle is de jongste dochter. De jubilarissen hebben 8 kleinkinderen. Leo en Frieda namen de zaak van Leo’s ouders over en hebben 50 jaar lang een handels- en vervoerszaak en een tankstation langs de Veurnseweg in Elverdinge uitgebaat. (foto EG)