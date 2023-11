Goud voor Benedict en Godfried uit Hollebeke

Godfried Dejonckheere en Benedict Lebbe werden in het stadhuis ontvangen door schepen Ives Goudeseune naar aanleiding van hun gouden jubileum. Ze trouwden op 30 oktober 1973 en wonen in de Rosettestraat in Hollebeke. Godfried (71) werd geboren in Roeselare op 1 juli 1952.

Hij was bediende bij de steenbakkerij in Ploegsteert. Benedict werd geboren in Ploegsteert op 27 februari 1952. Benedict was lerares huishoudkunde aan Notre Dames in Komen, ze was ook voedingsspecialiste en sommelier. Godfried is een voormalige Belgische atleet, gespecialiseerd in snelwandelen. Hij nam deel aan de Olympische Spelen in Montreal in 1976, in Seoel in 1988 en in Barcelona in 1992. Hij veroverde 28 Belgische titels. Godfried en Benedict hebben drie kinderen: Emilie, Geraldine en Simon. (EG/foto EG)