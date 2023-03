Gilbert Verhooghe en Rosita Oreel zijn een gouden echtpaar

Op 16 maart was het precies 50 jaar geleden dat Gilbert Verhooghe (72) en Rosita Oreel (69) uit Ieper in het huwelijksbootje stapten. Ze trouwden immers op 16 maart 1973 in Ieper. Beide jubilarissen werden geboren in Ieper, Gilbert op 13 mei 1950 en Rosita op 20 januari 1954. Gilbert was werknemer bij de RTT, wat later Belgacom en nadien Proximus werd. Rosita was winkelbediende in kledingwinkel De Landgraaf in de Rijselstraat in Ieper. Gilbert en Rosita hebben een dochter Virginie (49), die nog thuis in de Tegelstraat in Ieper woont. “Wij genieten van ons pensioen en van elke dag die komt”, vertelt Rosita. “Ik heb al 15 jaar multiple sclerose en stappen gaat wat moeilijker, maar ik heb hulp van mijn man en onze dochter.” Het gezin werd in het stadhuis ontvangen door schepen Ives Goudeseune. (foto EG)