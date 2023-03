Er hing magie in de Magic

Gesuino Uselli en Marleen Caenepeel werden afgelopen zondag samen met hun dochter en vrienden uitgenodigd in het kasteel Ter Borcht in Meulebeke, naar aanleiding van hun gouden huwelijksjubileum.

Gesuino Uselli zag het levenslicht op 6 juni 1944 in Carbonia (Sardinië). Hij werkte in de bouwsector. Bij firma Vuylsteke wist hij zich snel op te werken. Hij had werven in Algerije, Dubai, Irak, tot zelfs in Cuba. In 1981, toen hij in Zurich het vliegtuig nam naar Tripoli (Libië), maakte hij een kaping mee. Het waren bijna drie volle dagen vol angst, maar uiteindelijk kwam iedereen ongedeerd uit dat benarde avontuur. Na 18 jaar in de metaalbouw bij Vuylsteke, verhuisde Gesuino naar Isocap, een bedrijf gespecialiseerd in koelcellen. Opnieuw was hij de reizende ombudsman van de firma, want in die 12 jaar die hij daar werkte, bracht hij heel wat tijd door in Tunesië. In 2004 kon Gesuino met pensioen. Ondertussen had hij in de momenten dat hij thuis was in 1980 een karateclub gesticht in het sportcentrum Ter Borcht. Samen met zijn vrouw Marleen houdt Gesuino van reizen. Sardinië blijft zijn uitverkoren land.

Marleen Caenepeel werd op 11 februari 1953 geboren in Tielt. Na haar schooltijd ging Marleen werken in de weverij Ampe in Tielt. Ze ontmoette Gesuino in dancing Magic in Izegem. Het was liefde op het eerste gezicht. Het koppel huwde op 9 februari 1973. Na haar huwelijk kon Marleen aan de slag bij Libeltex. De zondagvoormiddag bestelde ze graag bij Belle & Bo langsheen de Brugsesteenweg. Marleen kon met pensioen in 2013. Gesuino en Marleen hebben een dochter, Isabelle. In haar vrije tijd houdt Marleen van kruiswoordraadsels oplossen, fietsen en reizen met haar echtgenoot.