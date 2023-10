Diamant voor Mariette en Joël

Vrijdag 6 oktober ontvingen Joël Deboodt en Mariette Duyvejonck burgemeester Jan de Keyser en schepen Katrien Talloen om het glas te heffen op hun diamanten huwelijksverjaardag.

Joël werd geboren op 2 januari 1939 op de Bergen, op een boogscheut van hun woning in de Bergenstraat in Ruddervoorde. Hij ging op 17-jarige leeftijd uit werken in de Claeyson-fabrieken in Zedelgem, waar hij het bracht tot brigadier en leiding gaf aan 30 personen. Hij kreeg de mogelijkheid om op 53-jarige leeftijd op pensioen te gaan. Joël speelt al heel zijn leven lang met de vinken en was zelfs een tijd lang bestuurslid van de Sint-Godelievevink van Baliebrugge. “Doordat ik met de vinken speelde, ging Mariette ook vaak mee om het aantal liedjes bij te houden. Zelfs heeft ze eens een maximum keer suske wiet opgetekend met de vogel Picasso op de 1-mei-zetting in Waardamme. Haar vogel is de beste ooit die er is geweest binnen de Sint-Godelievevink”, weet Joël te vertellen. Mariette zag het levenslicht op 16 september 1942 in Zwevezele. Ze werkte bij Mullaert in Zwevezele en bij schoenen Talloen. Bij de geboorte van hun eerstgeborene werd ze huisvrouw. Het koppel leerde elkaar kennen op de koers aan het Sint-Amandusinstituut in Beernem. Na drie jaar verkering beloofden ze elkaar eeuwige trouw op 5 oktober 1963 in de noodkerk op de Hille in Zwevezele. Hun huwelijk werd gezegend met twee dochters: Corine (Rudi Vancompernolle (+)) en Chantal. Ze zijn de opa en oma van Vicky en Shauni. Amélie is hun achterkleinkind.

Vrije tijd

Hun vrije tijd vullen Joël en Mariette met het onderhouden van hun tuin. Ze zijn beiden lid van de volkstuinen Oostkamp en zijn lid geweest van de wandelclub Godelievestappers. Bij mooi weer trekken ze erop uit met de fiets. (GST)