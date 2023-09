Briljanten jubileum voor André Defever en Laura Vanderplancke

André Defever en Laura Vanderplancke uit de Van Eyckdreef vierden hun briljanten huwelijksverjaardag. Zij stapten op 30 augustus 1958 in het huwelijksbootje. André (88) werd geboren in Geluveld, Laura (85) zag het levenslicht in Zonnebeke. Na zijn schoolperiode ging André werken in een textielfabriek in Tourcoing. Ook Laura ging al op jonge leeftijd aan de slag in een textielfabriek in Tourcoing. “Ik heb het 15 jaar uitgehouden tot André bij de technische dienst van de stad Ieper ging werken”, aldus Laura. André en Laura leerden elkaar kennen tijdens de kermis in Zillebeke. “Na ons huwelijk woonden we eerst in Zillebeke. Toen ik nog werkte, was ik al lid van verschillende verenigingen. Ik fietste bij De Platte Tube in Dikkebus, De Ware Vijverclub en was wegkapitein bij de Kersecorffietsers. Ik was 45 jaar signaalgever bij de wielerclub van Dikkebus. Nu zijn Laura en ik lid van Okra Geluveld en de sjoelclub van S-Plus in Zillebeke”, vertelt André. De jubilarissen hebben twee kinderen: Jean-Noël en Rita. Ze hebben vier kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Samen met de familie werden André en Laura op het stadhuis ontvangen door schepen Ives Goudeseune. (foto EG)