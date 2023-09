Briljanten huwelijksgeluk voor Simonne en George

Simonne (89) en George (90) stapten op 20 september 1958 in het huwelijksbootje. George is afkomstig uit Lampernisse en Simonne uit Veurne. Ze kregen twee kinderen, Johan en Martine. Johan en Mariette zijn de fiere ouders van Dimitri, en Peter en Martine van de tweeling Stephanie en David. Ondertussen is de familie al uitgebreid met twee achterkleinkinderen Ella en Aurélie. George werkte jarenlang als technisch tekenaar in de Suikerfabriek van Veurne. Simonne deed de huishoudelijke taken en zorgde dat de kinderen niets tekort kwamen. Hun huis was en is nog altijd een zalige omgeving waar iedereen welkom is. En dat is mogelijk met wat hulp en ondersteuning van Charlène, Ludwine en Amber. Ook de thuisverpleging en kinesist omringen Simonne en George met de beste zorgen. Voor de kinderen een geruststelling, daar ze niet in de buurt wonen. De tuin is voor George zijn tweede thuis, en zijn tomatenplantjes zijn trots. Hij won er zelfs verschillende eerste prijzen mee. En voor een partijtje biljart is hij ook steeds te vinden. Hun sprookje begon vele jaren geleden met één keer aan Simonnes vlechtjes te trekken op weg naar school. We zien van links naar rechts schepen Jan Verfaillie, burgemeester Peter Roose, schepen Anne Dequidt, zoon Johan en Mariette, dochter Martine en Peter, schepen Guido Hoste. Vooraan zittend: het briljanten echtpaar Simonne en George, achteraan: kleinzoon Dimitri en partner Tim. (foto JTV)