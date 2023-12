André Stratsaert en Anny Boudry vieren diamanten jubileum

André Stratsaert (82) en Anny Boudry (78) uit de Sittingbournelaan zijn 60 jaar getrouwd. Ze gaven elkaar het jawoord op 9 november 1963. André ging op 14-jarige leeftijd werken in een textielfabriek in Frankrijk. Daar werkte ook de broer van Anny en zo leerde hij haar kennen. “Toen ik 18 was, ging ik voor drie jaar bij het leger”, vertelt André. “Na ons huwelijk hebben wij allebei nog enkele jaren samen in Frankrijk gewerkt. Ik volgde daarna een herscholing tot technicus en werkte daarna tot mijn 60ste bij Belgacom.” Anny werkte ook nog enkele jaren bij de Manufacture Belge de Lampes Electriques in Vilvoorde en bleef daarna thuis om voor het gezin te zorgen. De jubilarissen hebben één zoon Alain, die getrouwd is met Fabienne. Ze hebben twee kleinkinderen: Ilse, getrouwd met Niels, en Stef, getrouwd met Jerina. Zij zijn de ouders van Hailye (4) en Liaz (15 maanden). André en Anny houden van kaarten en zijn vrijwilligers in wzc Huize Zonnelied. De jubilarissen en hun familie werden in het stadhuis ontvangen door schepen Ives Goudeseune. (foto EG)