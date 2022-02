Huisartsenpraktijk Hippocrates verhuist naar nieuw pand in Roeselare: “Meer samenwerken met paramedische beroepen”

Huisartsenpraktijk Hippocrates opent op maandag 21 februari de deuren van de nieuwe praktijk in de Meensesteenweg 317. De praktijken in de Teerlingstraat 1 en de Meensesteenweg 271 zijn dan gesloten. Er zijn uitzonderlijk geen consultaties op zaterdag 19 februari.

“Toen ik in 1982 ben afgestudeerd als arts heb ik stage gelopen in een groepspraktijk in Harelbeke”, begint dokter Dirk Vuylsteke. “Toen vond ik dat al een vooruitstrevend concept, maar het bleek nog een beetje te vroeg voor Roeselare. In 1985 waren er 45 artsen in Roeselare, maar er waren nog geen groepspraktijken. Wel enkele collega’s die soms een samenwerking op het getouw zetten, vooral als het over vakantiewerking ging maar veel verder ging dit niet.”

“Toen Louis Van Holsbeeck stopte toen hij 75 werd, hebben wij samen nog huisartsenpraktijk Hippocrates opgericht. Mijn praktijk was vroeger in mijn huis, maar ik kampte met plaatstekort en zocht uitbreiding. Toevallig zag ik dat er vlak voor ons huis een pand vrij kwam en dat werd huisartsenpraktijk Hippocrates.”

“Louis bleef aan boord als arts in de groepspraktijk, net als Sofie Vancanneyt, Frederic Combes, een huisarts in opleiding en mezelf. Hippocrates is door de jaren gegroeid en telt momenteel negen artsen. Louis Van Holsbeeck is volledig gestopt en ik ga in maart met pensioen. Annelien Dings en Jan Dewyspelaere zijn de laatste artsen die bijgekomen zijn.”

“Ja, het is een mooi einde van mijn carrière: een gloednieuwe artsenpraktijk in plaats van een praktijk op twee locaties. De praktijk in de Teerlingstraat en Meensesteenweg 271 zijn gesloten.”

Voordelen

Dokter Daan Witdouck is al een zestal jaar verbonden aan artsenpraktijk Hippocrates. “Het multidisciplinaire aspect is ongetwijfeld een belangrijke troef van een artsenpraktijk. Je kunt met collega’s overleggen over bepaalde zaken en ziektebeelden. Ook is de ervaring van oudere collega’s en de laatst opgedane kennis van jonge artsen een ongelooflijke verrijking voor een praktijk. Ervaring en jeugd, inderdaad.”

“Voor de patiënten zijn er ook veel voordelen aan een huisartsenpraktijk. Veel patiënten voelen zich in een praktijk goed bij twee of drie dokters en hebben daar een goede vertrouwensband bij. Wanneer een dokter niet beschikbaar is wegens bijscholing, vakantie of ziekte kunnen we heel snel schakelen. We kunnen een grote beschikbaarheid garanderen tussen half acht ‘s morgens en half acht ‘s avonds.”

“Vanaf maandag gaan we dus van start in de Meensesteenweg 317, vlak naast Deutsche Bank. Daar hebben we zeven moderne consultatieruimtes, twee secretariaten en twee wachtruimtes.”

“Hoe ik de toekomst zie voor onze artsenpraktijk? Rooskleurig eigenlijk. Momenteel werken we al samen met een diëtiste, maar ik hoop dat we in de toekomst nog meer zullen samenwerken met andere paramedische beroepen. Zo komt er zeker ruimte voor verpleegkundigen en een psycholoog in artsenpraktijk Hippocrates.”

(PS)