Honderden autoliefhebbers halen herinneringen op aan Camso speedwaycircuit in Komen-Waasten

De toekomst voor het Camso speedwaycircuit in Komen-Waasten lijkt dan wel allesbehalve rooskleurig, aan het imago en vooral de teamgeest van de mythische plaats komt alvast geen einde. Afgelopen weekend verzamelden een honderdtal autoliefhebbers zich voor misschien wel een laatste keer op de piste, om er mee te werken aan een regelrechte documentaire.

Vergunningen, gecombineerd met een politiek getouwtrek en wijzende vingers die elke verantwoordelijkheid afwimpelen. Het verhaal van het Camso speedwaycircuit leest als een politieke thriller waar vooralsnog geen einde aan komt. Terwijl het dossier voor de nieuwe goedkeuring van de vergunningen van bureau naar bureau wordt gebracht, blijven zowel de organisatie als de racers zelf in de kou staan. Het geluid van ronkende motoren en juichende fans, ooit typerend voor dit iconisch stukje Komen-Waasten, heeft plaats moeten ruimen voor een oorverdovende stilte.

Nationale en internationale toppers

Iconisch, een woord dat niet eens overdreven is, want decennia lang kon het circuit nationale en internationale toppers strikken, chauffeurs voor wie een rit op de piste vaak een pluim op een vaak bomvol palmares was.

Dat de passie verder gaat dan alleen maar melancholische berichten op sociale media, werd dit weekend duidelijk. Toastproduction, het productiehuis van regisseur Julien Henry, kwam er het finale hoofdstuk van een Camso-documentaire filmen.

“De documentaire is reeds meer dan een jaar in de maak, tijd om herinneringen boven te halen en te verzamelen op het circuit”, klonk het in een oproep op Facebook. Die oproep viel niet in dovemansoren, want honderden mensen daagden op, samen met een twintigtal voertuigen. Met spuitbussen werden berichten op de muren gespoten, affiches en foto’s uit het verleden werden op de afsluitingen gehangen en het werd een weerzien voor veel mensen die er elkaar leerden kennen. Het werd een familiale happening waarbij de nadruk op de geschiedenis lag. Racen met de wagens was er ten stelligste verboden.

Toekomst

De documentaire, die onder meer met de steun van de Waalse zender RTBF wordt gerealiseerd, is op die manier klaar voor de eindmontage. Een datum van publicatie is nog niet bekend, net zo min er duidelijkheid is over de toekomst van het circuit. De organisatie houdt via sociale media iedereen op de hoogte van wat een ongetwijfeld lang, juridisch parcours zal worden.