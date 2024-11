“Het leed is enorm”: Greet woont in getroffen Spaanse regio en start nu zelf hulpactie ‘SOS Valencia’ op

De verwoestende overstromingen en de gevolgen voor de slachtoffers in de Spaanse regio Valencia laten niemand onberoerd. Ook niet bij Greet Ravelingien. Ze werkte lange tijd als logopediste in de gemeenteschool voor buitengewoon onderwijs De Sam in Deerlijk en begon in november 2019 aan een nieuw avontuur in Spanje. Samen met haar man Nicolaas Van der Wildt runde ze de vakantiewoning Casa Chispa in Velez-Blanco, maar nu werken ze samen voor een internationale verhuisfirma.

“Het leed is enorm”, verduidelijkt Greet vanuit Spanje. “Veel doden en vermiste mensen. De schade is niet te overzien. De nood is heel hoog. Ik probeer ook mijn steentje bij te dragen door het opzetten van een inzamelactie. Ik heb vliegtickets geboekt en kom zelf af naar Deerlijk om de ontvangst van de hulpgoederen voor Valencia in goede banen te leiden. Ik heb een gastvrije eigenaar van een opslagruimte gevonden in de Vichtestraat. We verzamelen alle goederen op woensdag 27 november van 14 tot 17 uur, donderdag 28 november van 16 tot 19 uur, vrijdag 29 november van 15 tot 18 uur en zaterdag 30 november van 9 tot 11 uur.”

Geen breekbaar materiaal

“Wat er allemaal kan binnengebracht worden? Lang houdbare voeding zoals rijst, pasta, conserven, koffie, … Ook voor baby’s en dieren, persoonlijke hygiëne (zeep, luiers, maandverbanden, ontsmettingsmiddel, desinfecterende handgel, mondmaskers), bad- en bedlinnen (handdoeken, dekens en lakens), schoonmaakmiddelen (borstels, zwabbers, emmers en desinfecterende schoonmaakproducten), propere bruikbare kledij en rubberlaarzen voor mannen, vrouwen, kinderen en baby’s, palletten en rekfolie, …”

“Graag alles zoveel mogelijk in dozen om alles makkelijk te kunnen transporteren en veilig ter plaatse te krijgen. Om alles wat ordentelijk te laten verlopen, had ik graag van iedereen die wil langskomen om te doneren of mee te helpen, een mailtje gekregen met de nodige info over het aantal dozen en de inhoud van de aangeboden goederen. Zo kan ik alles inventariseren en coördineren. De instroom van berichten en reacties is overweldigend en hartverwarmend, maar het zal wat tijd vergen om alle mailtjes te beantwoorden en alles in een draaiboek te gieten.”

“Graag alles zoveel mogelijk in dozen om alles makkelijk te kunnen transporteren en veilig ter plaatse te krijgen”

“Voor alle duidelijkheid: we zijn niet gediend met alles wat breekbaar is, huisraad, meubelen, decoratie, speelgoed, boeken, … Dat zal wellicht in een latere fase gevraagd worden, maar momenteel worden dergelijke goederen geweigerd omwille van plaatsgebrek in de sorteercentra. Met de hulp van heel wat vrijwilligers, die nu al mijn eeuwige dankbaarheid hebben, zorg ik ervoor dat die goederen in december naar Valencia kunnen vertrekken en in de juiste handen terechtkomen.”

Rekening

“Na overleg met een prof van de VUB en KBC open ik binnenkort een rekening waarop donaties kunnen gestort worden om enerzijds het transport naar Spanje te betalen en anderzijds de lokale bevolking te helpen met de heropbouw van hun ‘thuis’. De rekening wordt afgesloten na de aankomst van de vrachtwagen in Spanje. Het rekeningnummer wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt.”