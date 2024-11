Havenbedrijven schenken laptops na inbraak bij Havenschool VTI Zeebrugge: “Hartverwarmend”

Na de drieste inbraak bij Havenschool VTI Zeebrugge, waarbij meer dan 40 laptops van de leerlingen gestolen werden, hebben verschillende havenbedrijven en de lokale gemeenschap hun groot hart getoond door onmiddellijk hulp te bieden.

De inbraak, die plaatsvond tijdens de herfstvakantie, veroorzaakte niet alleen materiële schade, maar zorgde ook voor een grote schok binnen de schoolgemeenschap. De dieven forceerden meerdere deuren en namen de laptops mee, die essentieel zijn voor het dagelijkse onderwijs van de leerlingen. “Meteen na de inbraak lieten de havenbedrijven ECS, ICTS, CSP, en Artes hun betrokkenheid blijken”, zegt directeur Joke Knockaert. “Ze besloten de school een hart onder de riem te steken en doneerden een tiental afgeschreven, maar nog perfect bruikbare laptops. Hierdoor zijn we in staat om de continuïteit van het onderwijsgebeuren in onze school te waarborgen. Deze genereuze geste onderstreept de hechte samenwerking tussen de havenbedrijven en de school.”

Schade hersteld

Ondertussen werd de voorbije week volop werk gemaakt van het herstellen van de schade aan de deuren. “Hiervoor kon de school een beroep doen op de leerlingen van de afdeling houtbewerking van VTI Brugge, afdeling Zandstraat. Hun vakmanschap zorgde ervoor dat de school snel weer volledig operationeel was. Ik beschouw dit als een krachtig signaal van veerkracht en samenwerking binnen onze scholengemeenschap. Het is hartverwarmend om te zien hoe snel en effectief onze partners en de gemeenschap hebben gereageerd. Dit incident heeft ons alleen maar sterker gemaakt. Onze vastberadenheid om kwalitatief onderwijs te bieden is hierdoor enkel maar groter geworden’, aldus Joke Knockaert.

“Een speciaal woord van dank voor ICT-coördinator Andreas Eeckhout is zeker ook op zijn plaats”, voegt algemeen directeur Miek Kemel van scholengemeenschap SKOBO er nog aan toe. “Hij leverde schitterend werk om alle geschonken laptops te configureren, zodat de leerlingen er snel mee aan de slag konden. Door de gezamenlijke inzet van havenbedrijven, de lokale gemeenschap en de leerlingen zelf, bewijst Havenschool VTI Zeebrugge dat solidariteit en samenwerking essentieel zijn om dergelijke tegenslagen te overwinnen.”