Dieven richten ravage aan in VTI Zeebrugge en stelen tientallen laptops: “Wisten wellicht waar ze moesten zijn”

De eerste dag na de herfstvakantie is er eentje in mineur geworden voor de directie van VTI Zeebrugge. Dieven drongen de havenschool binnen en forceerden verschillende deuren en ramen. Ze lieten een wanorde achter en gingen uiteindelijk aan de haal met een 20-tal laptops. “Ze haalden de volledige administratie overhoop”, zegt directeur Joke Knockaert.

Het was de onderhoudsman die maandagochtend als eerste het schooldomein langs de Ploegstraat in Zeebrugge betrad en al snel merkte dat er was ingebroken. De daders klommen wellicht eerst over een hek om nadien richting speelplaats te gaan. Daar forceerden ze met bruut geweld een groot venster om de school binnen te dringen.

“Ze haalden verschillende burelen overhoop. Waaronder die van mezelf. Ze lieten een echte wanorde achter”, legt Joke Knockaert uit. “Daarvoor moesten ze wel de deuren forceren met een koevoet. De schade is dus aanzienlijk. En in de kantoren zelf haalden de daders alles overhoop. Wellicht op zoek naar geld.”

Alle laptops verdwenen

Nadien trokken de dieven naar de eerste verdieping. En daar hadden ze specifiek oog voor één lokaal: dat van de ICT. Ook daar forceerden ze een deur en doorzochten ze de volledige ruimte.

“We moeten nog de volledige inventaris maken, maar op het eerste zicht zijn alle laptops verdwenen. Dat zijn er een 20-tal. Die worden meestal uitgeleend aan leerlingen die hun eigen laptop zijn vergeten bijvoorbeeld. Voor hen is de impact dus eerder beperkt, maar natuurlijk blijft het een serieuze tegenvaller”, zegt Joke Knockaert.

“Aangezien ze de andere leslokalen onaangeroerd lieten, wisten de dieven wellicht waar ze moesten zijn. Al zal het verdere onderzoek dat moeten uitwijzen.”

Geen hinder voor leerlingen

De lessen konden maandagochtend wel gewoon aangevat worden. “De leerlingen zijn vooral nieuwsgierig naar wat er is gebeurd. Voor de rest ondervinden ze geen hinder”, aldus Knockaert.

“Vooral de administratie is getroffen. Voor het team zat er maandagochtend niks anders op dan allemaal samen in de leraarskamer te werken in afwachting van het sporenonderzoek. We hebben geprobeerd het zo gezellig mogelijk te maken”, kan er bij Joke nog een glimlach vanaf.

In de loop van de voormiddag kwam het labo effectief langs om de nodige vaststellingen te doen. “We vermoeden dat de inbraak afgelopen nacht (zondagnacht, red.) gebeurde”, zegt de directeur nog.

“Afgelopen woensdag is één van onze onderhoudsmensen hier nog geweest en was er niks aan de hand. En zelf passeerde ik hier zondag toevallig en zag alles er van buitenaf normaal uit. Al kunnen we dat niet met zekerheid zeggen. Net deze week waren er helaas ook geen camerabeelden beschikbaar.”

