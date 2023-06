Gouden huwelijksfeest voor Pierre en Maria

Op zaterdag 10 juni vierden Pierre Arnaert (74) en Maria Leire (69) uit Ieper hun gouden huwelijksjubileum. Pierre werd geboren in Poperinge op 15 maart 1949. Maria zag het levenslicht in Ieper op 20 augustus 1953. Pierre werkte een tijdje bij Picanol en werd daarna postbode in Veurne, Kemmel en Ieper. Maria was stikster en werkte tot 1982 bij Delie en was daarna gedurende 31 jaar cosmeticaconsulente voor Mylène. “We leerden elkaar kennen via een broer van Pierre die ook bij Picanol werkte”, vertelt Maria. “We zijn getrouwd op 18 mei 1973 in Zillebeke en hebben er 37 jaar in de Zandvoordestraat gewoond. We hebben ons huis verkocht en wonen nu op een appartement in de Arsenaalstraat.” Pierre en Maria hebben twee kinderen: Frederik (46) is getrouwd met Kim Leupe. Zij hebben een zoon: Aart (16). Annelore (40) is getrouwd met Pieter Delporte. Zij hebben twee kinderen: Emma (14) en Jonas (12). De jubilarissen hebben nog heel wat hobby’s. Pierre werkt graag in zijn stadstuintje aan de Vestingen en Maria is lid van de Vriendenkring van de vroegere staatsschool in Zillebeke, wat nu De Klaproos is. Zij houdt van bowling en kaarten bij Okra Ieper. “Toen de kinderen klein waren, gingen we graag kamperen”, vervolgt Maria. “Later gingen we dikwijls op reis.” Pierre en Maria werden met de familie in Auris ontvangen door schepen Ives Goudeseune. (EG)