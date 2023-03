Goeste schenkt opbrengst van zomerterras terug aan De Lovie vzw: “Komende zomer zijn we er terug”

De Lovie vzw en ijs- en eetsalon Goeste uit Poperinge sloegen afgelopen zomer de handen in elkaar om een zomerterras neer te poten op het Kasteelpark van De Lovie. Goeste schonk een deel van de opbrengst, een mooie 4.021 euro, terug als gift aan De Lovie vzw. “Komende zomer zullen we opnieuw samen een zomerterras uitbaten”, zegt Bart Mostaert van Goeste.

Het ijs- en eetsalon Goeste had in 2022 een zomerterras op Kasteelpark De Lovie. Ze deden dit samen met mensen met een beperking die ondersteund worden vanuit De Lovie vzw. Beide partners keken na afloop positief terug op de samenwerking. “De inclusieve samenwerking met de bewoners van De Lovie verliep zeer goed. Daarop besloten we om een vervolg te breien aan onze samenwerking”, vertelt Bart Mostaert, zaakvoerder van Goeste. Recent schonk Goeste ook een deel van de opbrengst van 2022 terug aan De Lovie. Dat was 4.021 euro.

Gift

“De komende maanden zullen we de samenwerking nog verhogen en de opleidingen rond het zomerterras integreren in de school- en atelierwerking die vanuit De Lovie wordt georganiseerd”, vult Angie Verbrigghe van De Lovie vzw aan. ”Deze samenwerking en aanpak past ook volledig in onze visie. De bewoners die interesse hebben in horeca of keuken zullen bij ons opleidingsdagen kunnen volgen. Zowel voor ons als voor de betrokken bewoners is de samenwerking en de toekomstige opleidingsdagen een meerwaarde”, zegt Bart.

Komende zomer

Goeste en De Lovie vzw pakken ook komende zomer uit met hun zomerterras. “De bewoners van De Lovie zullen ons uiteraard daarbij ondersteunen. Door de samenwerking uit te breiden in de school- en atelierwerking en met opleidingsdagen kunnen we de bewoners ook beter voorbereiden. Hoe meer we hen kunnen voorbereiden, hoe vlotter het zomerterras ook kan lopen”, zegt Bart. “De formule blijft hetzelfde, misschien wordt het aanbod hier en daar wat aangepast. We zullen van begin juli tot eind augustus opnieuw terug te vinden zijn bij het kasteelpark van De Lovie met zicht op de vijver.”