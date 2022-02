Goed nieuws voor Mesenaars: na drie jaar kunnen ze straks weer geld uit de muur halen

Met de sluiting van het ING-kantoor in Mesen drie jaar geleden, verdween meteen ook de enige geldautomaat in Mesen. Nog dit jaar komt eindelijk een afhaalpunt voor geld in de stad. Het dossier werd opgestart in 2020, maar kende mede door de coronacrisis een grote vertraging. Op de gemeenteraad werd alvast de huurovereenkomst met Bpost goedgekeurd.

Burgemeester Evrard durft geen definitieve datum op de opening van de bankautomaat te plakken. “De dag dat die operationeel is zal ik een van de eerste klanten zijn. En dat tot meerdere malen toe diezelfde dag. Ik haal per bezoek alle mogelijke geldbiljetten af om zekerheid te hebben over de correcte werking van het toestel.”

Ook in deze tijden van digitaal betalen is de nood aan het betalen van cash geld zeer groot in Mesen. “Zowat elke dag krijg ik de vraag wanneer de geldautomaat er zal komen. Mesenaars betalen dus graag met biljetten. Niet iedereen hier is zo vertrouwd met kaart of smartphone. Ook heel wat lokale handelaars zijn nog niet volledig overgestapt op het digitale betalen.” Burgemeester Sandy Evrard geeft ook mee dat in dit digitale betaaltijdperk een geldautomaat zeker een meerwaarde is. “Vergeet niet dat we een toeristische stad zijn. Toeristen zullen voor of na hun bezoek aan één van onze bezienswaardigheden dus geld kunnen afhalen. Verder rekenen we in de toekomst ook op de terugkeer van de Britten. Voor hen is de geldautomaat dan zeker een zegen.”

De dag dat de automaat operationeel is, sta ik als eerste in de rij – Burgemeester Sandy Evrard

De werken voor het plaatsen van de geldautomaat zullen binnenkort starten. De ruimte voorzien voor de geldautomaat is een kantoorruimte in het Mesense stadhuis. De klanten zullen de geldautomaat kunnen bedienen vanuit de Korte Mooiestraat. Voor het plaatsen van de geldautomaat zal voorafgaand een onderzoek van de kelderverdieping gebeuren. “Het betreft hier toch een gewicht van een aantal ton op een beperkte oppervlakte, waardoor dit onderzoek zeker noodzakelijk is”, weet burgemeester Sandy Evrard.