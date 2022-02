Gloednieuwe ereburger Michèle George wint prestigieuze sportaward:“Tot Los Angeles 2028 blijf ik er nog voluit voor gaan”

Amazone Michèle George (48) werd begin februari ingehuldigd als twaalfde ereburger van de paardenstad. Alsof die unieke erkenning nog niet genoeg was, ontving ze vorige week ook de Paralympic Sport Award na haar twee gouden medailles op de zomerspelen in Tokio. In april rijdt ze voor eigen publiek een internationaal toernooi in Waregem. “Ik kijk er hard naar uit. Het wordt ook een goede test voor het WK in augustus.”

De in Oostende geboren Michèle George is naast paralympisch topatlete ook People Expert bij Solid Talent in Gent en trotse mama van Camille en Pierre-Paul. Enkele jaren geleden verkocht ze haar manege in Amougies bij Kluisbergen. Kort nadien, in 2019, verhuisde ze naar Waregem. Ze stalde haar paarden bij het Sport Vlaanderen-centrum ‘De Gaverbeek’ naast de hippodroom.

“Ik heb al langer een voorliefde voor deze stad in galop”, vertelt ze. “Bovendien bevindt zich hier een topsportaccommodatie van internationaal niveau. Samen met een vastgoedbureau zocht ik een instapklare woning in het centrum van Waregem. De zoektocht stond in functie van de paarden. Aangezien ik soms drie keer per dag train, wou ik dichtbij wonen.”

Drie jaar geleden nam ze haar intrek in de Galopstraat. “Het kon niet beter passen. Ik woon als ruiter in de paardenwijk van de paardenstad, hoe geweldig is dat?”

Uniek rijtje

De warmte die ze voelt voor de stad, blijkt wederzijds te zijn. Op zondag 6 februari werd ze op een feestelijke manier ingehuldigd als ereburger van Waregem. Tijdens een panelgesprek met moderator Ruben Van Gucht, basketlegende Ann Wauters, directeur van Parantee-Psylos Jessica De Smet en burgemeester Kurt Vanryckeghem werden haar sportieve prestaties van de afgelopen jaren uitgebreid bejubeld.

“Het is onwezenlijk om ereburger te zijn”, vertelt Michèle. “Ik kom toch in een vrij uniek rijtje terecht. Deze erkenning geeft een ongelooflijk gevoel, het is een waardering die ik enorm weet te appreciëren. Datzelfde warme gevoel had ik ook toen ik thuiskwam na de Paralympische Spelen. Het eerste telefoontje dat ik kreeg toen we geland waren, was van burgemeester Kurt Vanryckeghem. Het ereburgerschap is alvast een titel die ik met veel trots zal uitdragen.”

Een week later werd Michèle George opnieuw ferm in de bloemetjes gezet. Op zaterdag 12 februari ontving ze de Paralympic Sport Award uit handen van het Belgisch Paralympisch Comité. Het is de trofee voor de beste paralympische sportprestatie van het afgelopen jaar.

Deze award is bijzonder, ze is een speciale erkenning na mijn prestatie op de zomerspelen

Michèle ontvangt de prijzen met een brede en trotse glimlach. “Elke medaille of prijs is uniek, maar deze award is wel een speciale erkenning na mijn prestatie op de zomerspelen. Het is fantastisch dat ik dat na mijn jarenlange inzet kan bereiken. Ik had het alvast niet verwacht, dergelijke titels komen namelijk niet uit de lucht vallen.”

Plaats bij wereldtop

Haar eerste paralympische gouden medaille behaalde ze op de zomerspelen van Londen in 2012. Met haar tophengst FBW Rainman behaalde Michèle George zowel in de individuele proef als in de vrije kür de hoogste plaats, door de Britse topfavoriete Sophie Wells en de Nederlander Frank Hosmar telkens achter zich te houden.

Twee gouden medailles op de zomerspelen in Tokio, ereburger van Waregem en nu ook de Paralympic Sport Award. Michèle George heeft op korte tijd een mooie prijzenkast vergaard. © LV

“Die overwinning was heel onverwacht en betekende mijn definitieve doorbraak. In de bakermat van de dressuur kon ik iedereen verrassen en een gouden medaille mee naar huis brengen. Dat gaf een onbeschrijflijk gevoel.” Nadien moest ze haar plaats bij de wereldtop bevestigen. “Na Londen besefte ik dat het mogelijk werd om te winnen, vanaf dan ging ik all the way.”

Op de Wereldruiterspelen van 2014 in Frankrijk herhaalde Michèle haar sterke prestaties en veroverde ze twee wereldtitels. Twee jaar later, tijdens de Paralympische Zomerspelen in Rio de Janeiro, werd ze met FBW Rainman voor de tweede keer op rij paralympisch kampioene.

Nieuw paard

Het was haar laatste kampioenschap met het toppaard waarmee ze negen medailles op verschillende grote kampioenschappen behaalde. Daarna moest ze met een nieuwe viervoeter verder. “En dat is een enorm grote uitdaging”, zegt de amazone. “Het wordt moeilijker om jezelf te bewijzen met een nieuw paard. Daarom zijn de overwinningen in Tokio zo bijzonder, omdat ik er twee gouden medailles won met mijn merrie Best of 8.”

De naam heeft ze niet zelf gekozen, maar ze vindt het alvast goed passen. “Het is een doordenker, in de finale strijden de beste acht tegen elkaar. Als je dan effectief kan winnen, klinkt die naam fantastisch.”

Het bleek op voorhand moeilijk in te schatten hoe goed Michèle met haar paard zou presteren in Tokio. “Er waren de voorbije jaren namelijk weinig wedstrijden door de coronacrisis. Ik had een goed gevoel na de prestaties in Italië en Waregem, maar je blijft met veel vragen zitten. Het paard moet de lange vlucht naar de andere kant van de wereld goed overleven, dat blijft iets speciaals. Maar dankzij een goede voorbereiding vertrokken we met veel vertrouwen.”

Belangrijke thuismatch

In augustus vinden de wereldkampioenschappen plaats in Denemarken. Ter voorbereiding rijdt Michèle het concours van het Italiaanse San Giovanni en uiteraard de internationale thuismatch van vzw Quadrille in Waregem.

“Van 22 tot en met 24 april zal men van alle uithoeken ter wereld naar de paardenstad afzakken. Ik kijk enorm uit naar die thuiswedstrijd.”

“Bovendien is het een belangrijke test in aanloop naar het wereldkampioenschap en een niet te missen tussenstop voor de zomerspelen van 2024 in Parijs. En de Paralympische Spelen van 2028 in Los Angeles staan ook op mijn agenda, ik blijf er nog zeker tot dan volle bak voor gaan.” (LV)