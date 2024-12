Gilbert Deley is de nieuwe voorzitter van Blauw Kruis van de Kust

Gilbert Deley zal het Blauw Kruis van de Kust leiden. Hij neemt het over van Fabrice Goffin. Op de jaarlijkse kerstmarkt van het Blauw Kruis vond de symbolische overdracht plaats.

Fabrice Goffin zette het dierenasiel op de kaart : hij startte in 2016 als vrijwilliger en werd al snel voorzitter. Hij was de drijvende kracht achter de nieuwbouw die recent werd opgestart. Het zal plaats bieden voor de jaarlijkse opvang van meer dan 600 dieren. Dat dossier had wat voeten in de aarde en deed Goffin uiteindelijk in de politiek belanden. Hij werd verkozen bij Vooruit Plus en is de nieuwe schepen voor dierenwelzijn. Dat mandaat is moeilijk combineerbaar met het voorzitterschap van het Blauw Kruis en daarom zet Goffin een stap terug.

Gilbert Deley, zakenman met ruime ervaring in de bedrijfswereld, communicatie- en vastgoedsector en bij het Filmfestival van Oostende, wordt de nieuwe voorzitter. De dierenliefhebber zal onder meer het Blauw Kruis uitbouwen tot een Centrum voor Dierenwelzijn. Kinesiste Pascale Zwaenepoel wordt ondervoorzitter.