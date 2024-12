Gilbert Deley is de nieuwe voorzitter van Blauw Kruis van de Kust: “Een mooie uitdaging”

Gilbert Deley zal het Blauw Kruis van de Kust leiden. Hij neemt het over van Fabrice Goffin. Op de jaarlijkse kerstmarkt van het Blauw Kruis vond de symbolische overdracht plaats. Met Gilbert Deley wordt Pascale Zwaenepoel ondervoorzitter.

Fabrice Goffin zette het dierenasiel op de kaart. Hij startte in 2016 als vrijwilliger en werd al snel voorzitter. Hij was de drijvende kracht achter de nieuwbouw die recent werd opgestart. Het zal plaats bieden voor de jaarlijkse opvang van meer dan 600 dieren. Dat dossier had wat voeten in de aarde en deed Goffin uiteindelijk in de politiek belanden. Hij werd verkozen bij Vooruit Plus en is de nieuwe schepen voor Dierenwelzijn. Dat mandaat is moeilijk combineerbaar met het voorzitterschap van het Blauw Kruis en daarom zet Goffin een stap terug. “Ik kan niet twee petjes tegelijk op hebben”, zegt hij daarover. “Het hoogtepunt tijdens mijn voorzitterschap vond ik de goedkeuring voor de bouw van het nieuw onderkomen. Er is beweging en het Blauw Kruis gaat een goede toekomst tegemoet.”

Fabrice Goffin neemt met gemengde gevoelens afscheid. “Met pijn in het hart, want ik beschouwde de honden en katten in het asiel als mijn eigen dieren. Ik moet ook afscheid nemen van mijn fantastisch team van gedreven mensen en de honderd vrijwilligers. Ik laat het niet graag achter, maar het moet. Er waren in die 9 jaar ook een paar dieptepunten, maar die maak je overal wel mee. Ik denk nu alleen aan de toekomst en de goede dingen.”

Opvolger Gilbert

Goffin: “We hadden een aantal gesprekken met mensen met een groot hart voor dieren. Gilbert heeft dat zeker, bezit ook een pak ervaring om organisaties te leiden en weet hoe een nieuwbouw moet gezet worden. Dat zijn drie uitstekende kwaliteiten.”

Gilbert Deley is al heel zijn leven fervent dierenliefhebber. Hij is gepensioneerd en was tijdens zijn actieve loopbaan aan de slag bij grote organisaties zoals Philip Morris en Kinepolis. Hij is ook medestichter van het Filmfestival Oostende. Hij heeft ruime ervaring in de bedrijfswereld en wordt de nieuwe voorzitter. “Ik had nog wat tijd over en gezien mijn liefde voor honden en katten is dit een mooie uitdaging. Ik ben gemotiveerd en in eerste instantie moet ik vooral de bouw van het nieuwe dierenasiel opvolgen. Dat is nu volop bezig en zal klaar zijn tegen de zomer van 2025. Er zijn tien medewerkers, honderd vrijwilligers en een raad van bestuur.”

De rechterhand van Deley wordt kinesiste Pascale Zwaenepoel die eerder al actief was als vrijwilliger en ondervoorzitter wordt.